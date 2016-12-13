Instagram da artık canlı yayında!

Sevilen fotoğraf paylaşımı uygulaması Instagram'a yeni bir özellik daha geldi. Artık uygulama üzerinden canlı yayın yapılabilecek

En çok kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'a bir yenilik daha geldi. Geçen ay sonunda yapılan açıklamada Instagram'a canlı video özelliğinin geleceği duyrulmuştu. Bu duyurudan sonra ABD'de Instagram kullanıcıları bu özelliği kullanmaya başladı.



Uygulamayı kullananlar artık Hikayeler kısmından, telefonlarının kamerasını kullanarak canlı video yayını yapabilecek. Kullanıcı takipçileri ise, kişinin canlı yayında olduğunu takip ettikleri kişinin Hikayeler bölümünde yer alan fotoğrafının özerinde 'canlı' işaretini görerek anlayabiliyor.



Facebook da canlı yayın özelliğine sahip ancak Instagram'ın farkı canlı yayından sonra videonun hemen silinmesi ve tekrar izlenememesi. Canlı yayınları öne çıkarmak isteyen Instagram, Keşfet bölümü içerisinde 'Öne Çıkan Canlı Yayınlar' şeklinde bir alan bulunduruyor. Bu bölümden o anda canlı yayında olanların bazılarının videolarını izlemek mümkün olabiliyor.



ABD'deki kullanıcılar bu özelliği kullanmaya başladı bile. Ancak uygulamanın dünyaya ne zaman yayılacağı ise belli değil.