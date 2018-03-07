Instagram'da bu fotoğrafları paylaşmayın çünkü...

İngiltere merkezli bir turizm şirketi, Instagram'da insanları en rahatsız eden tatil fotoğraflarını belirledi...

İngiliz The Sun gazetesinin haberine konu olan araştırmada, yazları gidilen tatillerde çekilen selfie'ler, insanları en fazla rahatsız eden fotoğraflar arasında yüzde 34'le birinci sırada yer aldı.



İkinci sırada ise kadınların çok sevdiği pozlardan biri var. Bacakların sosisli gibi göründüğü klasik fotoğraf, araştırmaya katılanların yüzde 22'sinin içinde kızgınlık uyandırdı.



Öpüşen çiftler, 'haberim yokmuş gibi çek pampa' olarak literatüre geçen fotoğraf türü, güneşi ya da tarihi binaları mıncıklarken çektirdiğiniz fotoğraflar sırasıyla ilk beşe girdi.



Sevdiklerinizin nefretine hedef olmak istemiyorsanız, bunların dışında havada donmuş fotoğrafınızı ve kuma yazdığınız mesajlarınızı da pek paylaşmamanız hayrınıza.



Araştırmada insanları en az kızdıran fotoğrafların ise ülkelerin simgesi haline gelen anıt, tarihi eser vs... fotoğrafları.









