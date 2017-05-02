İnstagram Destek Hattı

Profesyonel ekipten oluşan7 gün 24 saat 11870 üzerinden ulaşılabilir. Aradıktan sonra müşteri ile koordineli olarak sorunların çözülmesi gerçekleşecek veya istenilen konu hattında ayrıntılı bilgi verilecektir. Yaşanan büyük problemlere karşılık olarak gönderilmesi gereken evrakların instagram genel merkezine gönderilmesi konusunda net bilgiyi destek hattımızdan alabilirsiniz. Özellikle İngilizce bilmeyen kişilerin yaşadığı problemleri instagrama bildirememesi sorunun önüne geçmek amacıyla kurulmuş olan instagram müşteri hizmetleri destek hattımız Türkçe olarak hizmet almanızı sağlıyor.

4 Yıldan fazla Türkiye’de hizmet veren 11870 yılların tecrübesi ile yaşanan sorunların cevabını araştırmaya gerek kalmadan cevaplayabiliyor. Aynı sorunu yaşayan binlerce müşterimiz için oluşturduğumuz veri tabanı sayesinde aynı sorunların yaşanması halinde daha hızlı bir çözüm imkanı sunuyoruz.

İnstagram Hesabı Nasıl Silinir?

Yapılacak bir kaç adım ile kolaylıkla instagram hesap silme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Bu adımları şöyle sıralayabiliriz;

Ayarlar üzerinden profil düzenle kısmına gelerek hesap silme seçeneğini seçin,

Daha sonra neden kapatmak istediğinizi var olan seçenekler arasından seçin,

Gönder butonuna tıklayın

Bu işlemleri yapmanız halinde instagram hesabınız silinecektir. Ancak kalıcı olarak bir silinme için aradan uzun bir süre geçmesi gerektiğinden dolayı bu fikirden vazgeçmeniz halinde kolaylıkla işlemi iptal edebilirsiniz.

Facebook Destek Hattı

Hangi Konularda Hizmet Sunuyoruz?

Facebook üzerinden şikayet forumu doldurarak yaptığınız ve şirketin müdahale ettiği tüm konulara biz de yardımcı oluyoruz. Bu konulardan bir kaçını şöyle sıralayabiliriz;

Hesap açarken yaşanan problemler,

Facebook hesabı açmak için kullanılan mail adresinde yaşanan problemler,

Kullanıcı ayarlarının oluşturulması,

Kullanıcı ayarlarının kişiselleştirilmesi,

İsim değiştirmenin kurallar dahilinde yapılması,

Hesap güvenliğinin sağlanması,

Hesap çalınmalarına karşı yapılacak tüm işlemler ve çözülmemesi halinde facebook ana merkezine gönderilecek evrakların hazırlanması,

Facebook sayfa oluşturma ve ayarlarını yapma,

Sayfa adını değiştirmede yaşanan problemlerin önüne geçecek taktikler,

Sayfa veya grup kullanıcılarına özel maillerin gönderilmesi,

Ürün satımı gerçekleştiren işletmelerin müşterilerine otomatik ve hazırladığı taslaklarda mail göndermesini sağlayan hizmetin facebook’tan satın alınması,

Facebook müşteri hizmetleri desteğinin Türkçe bir şekilde sunulması,

Hesaba bulaşmış olan virüslerin silinmesi,

İstenmeyen paylaşımların yada etiketlemelerin engellenmesi,

Hesap dondurma ve hesapla telefon bağlantısının kurulması sırasında onay kodunun gelmeme probleminin çözülmesi ve daha bir çok hizmete 11870 üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ürününü yada bilgisini diğer insanlara ulaştırmak isteyen kişilerin oluşturduğu web siteleri ve bloglar çoğunlukla facebook üzerinden tanıtım yaparak paylaşımlarının bir kısmını buradan istenilen kitlelere ulaştırır. Sitelerine trafik çekmek isteyen ve Google tarafından sitelerinin hızlı bir şekilde indexlenmesini düşünen kişilerin sosyal medya hesaplarını zorunlu olarak oluşturması gerekir. Sunduğumuz facebook müşteri hizmetleri ile web sitenizin yada blogunuzun facebook üzerinden tanıtılması sağlayacak olan sayfaların profesyonel şekilde oluşturulmasını sağlıyoruz. Üstelik sadece sayfa oluşturmakla yetinmeyip sitelerinin reklamlarını yapmak isteyen kişilerin Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan facebook’a reklam vermesini doğru bir şekilde sağlıyoruz. Reklamların oluşturulması bütçe planının yapılması ve en az ücret ile en fazla kişiye ulaşımın sağlanması için destek hattımız olan 11870’i aramanız yeterli olacaktır.

Kaynak: www.andronova.net