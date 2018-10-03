Instagram kullanıcılarına sabah şoku!

Instagram kullanıcıları TSİ 10.00'dan itibaren sosyal medya sitesinde "akış yenilenemedi" (5xx Server Error) hatasıyla karşılaştı

Instagram kullanıcılarına sabah şoku!
03 Ekim 2018 Çarşamba 11:27

Milyonlarca kullanıcısı olan dev sosyal medya ağı Instagram’da erişim sorunu yaşanıyordu. Dünyadan haberdar olmak isteyenler Instagram’a giriş yapıyor ancak “Üzgünüz akış yenilenemedi. Tekrar dene.” mesajı ile karşılaşıyordu. Reuters haber ajansı da bir son dakika gelişmesi olarak, Instagram'ın çöktüğünü doğruladı. Instagram saat 11:10 sularında tekrar erişime açıldı.

Dev sosyal medya platformu Instagram’a kullanıcılar bir saati aşkın süredir erişim sağlayamıyordu. Instagram’a girenler ‘akış yenilenemedi’ uyarısı ile karşılaşıyor, bağlantı sorunu nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde erişim sağlanamadığı iddia ediliyordu. Ancak konuya ilişkin saat 11:10 itibari ile Instagram’a erişim yeniden açıldı.

Instagram TSİ 10:00 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcıların büyük bir kısmı ‘5xx Server Error’ hatası ile karşılaştı. Kullanıcıların bazıları ise ‘Akış Yenilemedi’ uyarısı ile karşılaştı. Saat 11:10’da Instagram’a tekrar erişilebiliyor.

Etiketler; #instagram #ınstagram çöktü
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