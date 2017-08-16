Instagram, yorumlarda değişikliğe gidiyor

Instagram, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilmek için yorumlar bölümünde değişikliğe gidiyor. Yeni özellik ile Instagram fotoğraflarının yorumlarına alt yorum yapılabilecek

Instagram, yorumlarda değişikliğe gidiyor

Instagram basit ama önemli bir özelliği daha kullanıcılara sunuyor. Bu ise fotoğrafların yorumlarına alt yorum yapabilme.

Yeni özellikle tıpkı Facebook gibi, bireysel yorumlara cevap verebilirsiniz. Daha önce yalnızca bir fotoğrafın altında genel bir yorum yapabilirdiniz. Artık mesajların altındaki yanıt tuşuna dokunarak yorumlara yorum yapabilecenksiniz. Bu sayede alt yorum aracılığıyla iletişime geçebilecek ve birisinin yorumuna yanıt vermek için onu etiketlemenize gerek kalmayacak.

Özelliğim bir fotoğraf altında birden çok organize konuşmanın yapılmasını sağlaması ve popüler yayınlar için yararlı olacağı söyleniyor. Üstelik aranılan bir yorum da daha çabuk bulunabilecek.

Güncelleme, iOS ve Android için Instagram kullanıcılarına yavaştan sunulmaya başlandı. Ancak özellik herkes için hazır olana kadar birkaç hafta gerebilir.

Etiketler; #instagram #facebook
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