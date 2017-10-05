Iphone telefonlar için destek hizmeti

Günümüzde teknoloji geliştikçe kullanıcıların karşılaştıkları sorunlar da artmaktadır. Dünyanın en çok satılan telefon markalarından biri olan iPhone ise alanında en son çıkan teknolojileri kullanmakta olan ürünler piyasaya sürmektedir

Kullanılan teknolojilerin artması ve karmaşık bir hal alması ile de kullanıcılar çözüm arayışına girmektedir. IOS işletim sistemli telefonlarda en sık karşılaşılan sorunlar; iPhone Wifi sorunu, iPhone Instagram sorunu, iPhone Facebook sorunu,

iPhone zil sesi yapma

sorunu, iPhone safari, onarım seçenekleri, parolayı unutma ya da şarj etme sorunu gibi sorunlardır. Kullanıcılar gün içerisinde en çok bu konularda destek almaya ihtiyaç duymaktadır.

Instagram ise günümüzde 1 milyarı aşan kullanıcı sayısı ile en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesidir. Gün geçtikçe bünyesine eklediği özellikler de artmaktadır. Arka arkaya getirdiği Instastory, canlı yayın, çoklu fotoğraf gönderme seçeneği ya da video atma gibi daha pek çok özellikleri ile kullanım alanını genişletse de buna paralel olarak meydana gelen sorunlar da artmaktadır. IOS işletim sistemi ile çalışmakta olan iPhone kullanıcıları ise Instagram ile ilgili bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında

Apple müşteri hizmetleri

ya da

Instagram müşteri hizmetleri

ile iletişime geçebilmektedir. Burada önemli olan sorunun ne sebepten kaynaklandığıdır.

Kullanıcıların karşılaştıkları sorun eğer tamamen Instagram uygulamasının içi ile ilgiliyse Instagram müşteri hizmetleri ile irtibata geçmek daha doğru olacaktır. Fakat burada kullanıcıların karşılaştıkları sorun, Instagram’ın Türkiye’de mevcut olan bir müşteri hizmetlerinin bulunmamasıdır. Bu nedenle kullanıcılar iki şekilde yardım alabilmektedir. Instagram’ın “Yardım” bölümündeki seçenekler içinden en uygunu tercih edilerek bir hata bildirimi gönderilebilir. Ancak genelde kullanıcılar bu sürecin uzun olması sebebi ile tercih etmemektedirler. İkinci seçenek ise teknoloji destek hatlarından yardım almaktır. 11870 numaralı özel teknoloji destek hattını arayarak kullanıcılar her türlü sorunlarına uzmanlar aracılığı ile çözüm bulabilmektedir. Kullanıcıların Instagram kullanımı ile ilgili en çok yönelttikleri sorunlar şu şekildedir;

• Instagram’a üye olmak ve üyelik ile ilgili sorunlar

• Instagram hesabının çalınması ile ilgili şikayet

• Instagram’a giriş sorununun yaşanması

• Instagram hesabının kapatılmak istenmesi ve kapatma işlemi

• Instagram hesabının şifresinin çalınması ya da şifrenin kullanıcı tarafından unutulması

• Instagram’da bir hesabı şikayet etmek

• Instagram hesabını gönderilere zarar gelmeden geçici olarak dondurmak

• Instagram’ı iPhone App Store ile yüklemek ya da var olan uygulamanın sürümünü yükseltmek

Kullanıcıların Instagram ile alakalı olarak yaşadıkları sorunlar eğer telefondan kaynaklı ise Apple müşteri hizmetleri ile irtibata geçilmelidir. App Store uygulamanın yüklenmesine izin vermiyorsa, cihaz internete bağlanamadığı için Instagram girişi yapılamıyorsa, Instagram’da kullanılan konum ayarlarının yanlış olma nedeni cihazın konum ayarlarının yanlış olmasıysa ya da cihazın işletim sisteminin güncellenmemesi sebebiyle Instagram uygulaması yüklenemiyor veya sürümü yükseltilemiyorsa bu durumlarda Apple müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir.

Kaynak;

https://www.andronova.net