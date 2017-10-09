IPTV Nedir?

Televizyon yayınları günümüzde artık sadece televizyonlar üzerinden izlenmiyor

Televizyon yayınları günümüzde artık sadece televizyonlar üzerinden izlenmiyor. İnternetin yavaş yavaş hızlanmaya başladığı dönemlerde dünyanın önde gelen televizyon kanalları kendi web sayfaları üzerinden düşük kalitede de olsa kendi yayınlarını paylaşıma açmışlardı. Ancak bu hiçbir zaman bir kanalı televizyon üzerinden izlemenin yerini tutmuyordu.

İnternet hızları biraz daha artınca bu durum nispeten biraz daha düzeldi ancak internet sitelerinin bulunduğu serverlar yavaş olduğu için aynı anda çok sayıda kişi web üzerinden bu yayınları izlemeye çalışınca yine sorunlar çıkıyordu.

Bütün bu internet üzerinden televizyon izleme fikrinin en güzel şekilde ve sorunsuz olarak işlediği sistem ise iptv adı verilen sistem. IPTV ile isteyen herkes binlerce kanalı sorunsuzca izleyebilme imkanına sahip. IPTV’nin sorunsuz olmasının sebebi ise altyapısının internet üzerinden televizyon izlemek için optimize edilmiş olması. İşte burada profesyonel ekip ve yılların deneyimi ile https://www.iptvboxpro.com devreye girmektedir.

IPTV hizmetinden yararlanmak oldukça kolay. Bu hizmeti veren bir firma ile anlaştıktan sonra firma tarafından size gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile isterseniz bilgisayarınız üzerinden isterseniz de televizyonunuzdan iptv kanallarını izleyebiliyorsunuz. IPTV yayınlarını televizyonunuz üzerinden izlemek isterseniz Set Top Box adı verilen bir kutu kullanmanız gerekiyor. Bu kutuyu da hizmeti aldığınız yerden edinebiliyorsunuz. Evinize gelen internet hattınızı bu kutuya girdikten sonra kutu üzerinde bulunan HDMI çıkışından HDMI kablosuyla televizyonunuza bağlayabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir işlem. Bilgisayar üzerinden izlemek isterseniz herhangi bir video izleme yazılımı kurmanız yeterli oluyor. Bu sayede yazılım üzerinden kanal listesine ulaşarak dilediğiniz kanalları seyredebilirsiniz.

IPTV kanal içeriği olarak oldukça zengin. Belgesel kanalları, spor kanalları, müzik kanalları, çocuk kanalları ve yetişkin kanalları olmak üzere çok fazla kanal seçeneği mevcut. Bunların yanında bas ve oynat adı verilen çeşitli film seçenekleri de mevcut. Yani, IPTV hizmeti aldığınızda sadece kanal izlemiyor, bunun yanında hem şifreli kanalları izleyebiliyor hem de vizyon filmleri ya da eski Yeşilçam filmleri arasından sizin için seçilenleri de izleyebiliyorsunuz. Bu bakımdan IPTV’yi sadece televizyon yayınlarını izlemek için kullanılan bir sistem olarak da düşünmemek lazım.

IPTV sistemi hızlı bir veri akışı gerektirdiğinden dolayı alt yapısı hızlı serverlar üzerinde kurulmuştur. Bu yüzden kanalları izlerken herhangi bir donma ve takılma problemi ile karşılaşmazsınız. Size verilen kullanıcı adı ve şifre ile bu hızlı serverlar üzerinde size tahsis edilen bölgeye bağlanır ve buradaki kanalları izleyebilirsiniz. Server üzerindeki bu bölge sadece size tahsis edildiği için çok hızlı bir veri akışı sağlanmaktadır.

Ancak server hızının önemli olması kadar, evinizde kullandığınız internet bağlantısının da bu hizmeti karşılayacak hızda olması oldukça önemlidir. Günümüzde iptv yayınlarını izlemek için 4 Mbitlik bir internet hızı son derece yeterlidir. Ancak IPTV yayınlarını izlerken kablosuz internet bağlantısı üzerinden izlememeniz tavsiye edilir. Çünkü kablosuz internet bağlantısında cihazınıza gelen internet hızı düşük olacaktır. Bu yüzden direkt olarak IPTV izleyeceğiniz cihaza kablolu bir internet bağlantısı yapmanız önerilir.