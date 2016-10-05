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    • Japonlar yalnızlığın çözümünü de buldu

    Japon otomotiv devi Toyota, 5 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip ‘Kirobo Mini’ isimli yeni robotunu tanıttı

    05 Ekim 2016 Çarşamba 16:37
    Japonlar yalnızlığın çözümünü de buldu
    Japonlar yalnızlığın çözümünü de buldu. Bir otomotiv devi olan Toyota, yalnızlıktan şikayetçi olanlar için bir robot yaptı. Kirobo Mini isimli robot, 5 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip. 10 santimetre boyunda olan robot, sahibiyle saatlerce sohbet edebilecek yeteneğe sahip. Bir çocuk sesiyle konuşan robotun sesi de bazen titriyor. Tasarımcılar sesini gerçekçi olması için öyle ayarladıklarını belirtirken, robotun küçük çocukların yaptığı sevimli hataları da yapacağını anlattı.

    Ülkede hızla artan ‘yalnızlık sorunu’nun önüne geçmeyi amaçlayan şirket, ‘Kirobo Mini’nin yalnızlık yaşayan kişilere arkadaşlık edeceğini ve uzun süren sohbetler yapabileceği açıkladı. Japon bir çocuğun sesiyle konuşan 10 santimetre boyundaki mini robot, mimiklerini kullanabiliyor ve son derece ‘insansı’ tepkiler veriyor. Sahibinin nelerden hoşlanıp neleri sevmediğini hatırlayan ‘Kirobo Mini’, arkadaşlık ettiği kişinin bir randevusu varsa onu da hatırlayıp söz konusu kişiyi uyarıyor.

    Mini robotun kendi duygularının da olduğunu belirten robotun tasarımcılarından biri olan Fuminori Kataoka, ‘Kirobo Mini’nin sesinin arada sırada titrediğini belirterek, “Gerçekci olması için sesinde özellikle oynamalar yaptık. Sesi bazen titriyor, bazen kelimeleri söylerken küçük çocukların yaptığı ‘sevimli’ hataları yapıyor. Ayrıca o çok sadık ve güvenilir bir arkadaş” ifadelerini kullandı. Robotun önümüzdeki yıl Japonya’da satışa çıkarılacağı açıklayan Toyota, ‘Kirobo Mini’nin fiyatını 385 dolar olarak belirledi.
    Anahtar Kelimeler: Japon, Robot, Kirobo Mini

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