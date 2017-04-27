JetOnay'la imza artık cepte

'JetOnay ürünü, mobil çalışan sayısının hızla arttığı günümüzde zaman ve mekandan bağımsız işlem yapma olanağı sunuyor' diyen Tüzün, 'JetOnay kullanıcıları, maillerinin ekinde bulunan ya da telefonlarına daha önce kaydettikleri dokümanları uygulama üzerinden açabiliyor, mobil imzaları ile imzalayabiliyor, imzaladıkları dokümanları diledikleri kişilere yine uygulama üzerinden e-posta ile gönderebiliyor' dedi. Ayrıca ürün sayesinde imzalı gelen dokümanlardaki imzaların doğrulama işlemi JetOnay üzerinde yapılabiliyor ve tüm dokümanlar uygulama içinde arşivlenebildiğini söyleyen Tüzün, 'Mobil cihazlar üzerinden imzalama işlemi yapabilmeyi mümkün kılan ürünümüz, zaman kaybını ortadan kaldırıyor ve imza onay süreçlerinin saniyeler içerisinde yapılmasını sağlıyor' şeklinde konuştu.
2020'ye kadar mobil uygulama pazarı 189 milyar dolara ulaşacak
Kullanımı kolay ve katma değer sağlayan uygulamaların giderek yaygınlaştığını söyleyen Tüzün, 'Yapılan araştırmalar, yenilikçi dijital teknolojilerin avantajlarını gözler önüne seriyor. Bağımsız araştırma kuruluşu Statista tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılına kadar mobil uygulama pazarının 189 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2017 yılında dünya genelinde 268, 69 milyar mobil uygulama indirileceği öngörülüyor' dedi. E-GÜVEN olarak dijital çağa uygun ve yenilikçi teknolojiler geliştirerek maksimum fayda sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Tüzün, 'JetOnay uygulamamız, bireylerin her zaman ve yerden imza gerektiren süreçleri hızlıca gerçekleştirebilmelerini sağlıyor. JetOnay, bireylerin imza süreçlerini özgürleştirerek tasarruf elde edilmesine olanak tanıyor. İstenilen yerden ve zamana bağlı kalmaksızın yapılan mobil imzalama işlemleri, iş hayatında da verimlilik sağlanmasına öncülük ediyor' şeklinde konuştu.
'Zaman kaybı önleniyor'
JetOnay'ın imza prosedürlerinin ortadan kaldırılmasını, güvenli imzalama süreçlerinin yapılabilmesini ve maddi kayıpların minimuma indirilmesini mümkün kıldığını söyleyen Ayşegül Tüzün, 'İş süreçlerinin aksamadan ilerlemesine olanak veren ürünümüz, imza gerektiren birçok işin hızlıca çözüme kavuşturulmasına olanak tanıyor. Bu uygulama sayesinde pek çok formattaki doküman imzalanabiliyor, dokümana daha önceden atılan e-imza veya mobil imza doğrulanabiliyor. Ayrıca imzalanan ve gönderilen dokümanlar uygulama içinde arşivlenebiliyor' dedi. E-GÜVEN olarak başta e-imza olmak üzere sundukları, İmzala–Gönder, Belgepro gibi Web tabanlı-lokal kurulumlu ürünler, EBİmza, PdfSigner gibi masaüstü çözümler, JetOnay, Pikzum gibi mobil uygulamalarla kurumların ve bireylerin daha mobil olmalarını sağladıklarını söyleyen Tüzün, 'JetOnay'ın özellikle mobilite eğiliminin arttığı bir dönemde mobil veya esnek zamanlı çalışanlara, sahadaki ekiplere, farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren veya birden fazla yerde ofisi olan işletmelere, sık seyahat eden yöneticilere zaman ve iş sürekliliği sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'deki ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak elektronik ve mobil imza alanında bireylerin ve kurumların hayatını kolaylaştıracak çözümler geliştirmek öncelikli hedefimiz. Yenilikçi ürünler sunarak zaman kayıplarını en aza indiriyor ve maddi tasarruf elde edilmesine olanak sunuyoruz' şeklinde konuştu.
2016'nın sonuna kadar 2.619.206 mobil imza
Dünyaya baktığımız zaman ABD, Güney Kore, Çin, Japonya ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde e-imzanın artan oranlarda kullanıldığını söyleyen Tüzün, 'Ülkemizde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) verilerine göre, 2016 yılının son çeyreğine kadar 2.619.206 adet elektronik ve mobil imza üretildiği görülüyor. Teknolojik cihazların ve internetin yaygın olarak kullanılması dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de hızla gelişiyor. Hayatı kolaylaştıracak ve klasik uygulamaları geride bırakacak çözümler gün geçtikçe yaygınlaşıyor' dedi. E-GÜVEN olarak yenilikçi vizyonla, sektörde öncü ve güvenilir çözümler ürettiklerini söyleyen Tüzün, 'İş süreçlerini kolaylaştırarak maliyetleri azaltan, zamandan kazandıran, ayrıca küresel ısınmanın, çevre kirliliğinin ve tükenen kaynakların arttığı günümüzde çevreci çözümler yaratan ürünlerimizin sayısını artırmayı, mevcut ürünlerimizi de geliştirmeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizi çok daha geniş kitlelere ulaştırarak kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz' şeklinde ifade etti.