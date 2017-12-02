Kıl çıkınca iPhone X'i iade etti!

Akıllı telefon uzmanı Apple'de şaşırtan bir gelişme yaşandı. Bir kullanıcı 'kıl çıktığı' gerekçesi ile parasını geri aldı

Ünlü marka Apple'ın yeni telefonu iPhone X, 24 Ekim tarihi itibariyle 6 bin 99 TL'den satışa çıkmıştı. İddiaya göre cihazı alan 'gkn s' rumuzlu bir Ekşi Sözlük kullanıcısı cihazından kıl çıktığını iddia etti.



LOG'un haberine göre kullanıcı telefonunu aldığında kutusunu açarken video çekmeye başladı. Bu sırada telefonun arka bölümünde bulunan jelatinin arkasına bir kılın yapıştığını fark etti.



Bunun üzerine kullanıcı, müşteri hizmetlerini aradı. Müşteri hizmetleri de onu telefonu satın aldığı mağazaya yönlendirdi. Mağaza da para iadesi yaparak telefonu geri aldı.



Kullanıcılar iPhone X için 14 gün içinde koşulsuz iade seçeneğinin olduğunu bu yüzden de el değmeden üretilen bu telefonun daha önce iade edilmiş olabileceği üzerinde duruyor.