Bir Microsoft yöneticisinin söylediğine göre, akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar pek çok farklı yerde kullanılan QWERTY klavyeler yakın bir zaman içerisinde ortadan kaybolacaklar. Bu klavyelerin yerini ise yüz takip ile ses ve hareket algılama sistemleri alacak.



Evening Standart ile yapılan bir röportajda aynı zamanda Cortana üzerinde çalışan bir mühendis de olan Microsoft yöneticisi Dave Coplin, QWERTY klavyelerin yakın bir zaman içerisinde ortadan kalkacağını düşündüğünü söyledi. Ayrıca 21. Yüzyıl insanlarının neden hâlâ 19. Yüzyılda bulunmuş bir düzeni takip ettiklerini de anlamadığını söyledi. Coplin'in konuşması, teknolojinin geçtiğimiz yıllarda ciddi bir şekilde gelişmesine rağmen, bu teknolojinin kullanıldığı çalışma standartlarının hâlâ çok düşün olduğunu da belirtmekteydi.



Yönetici, yakın bir zaman içerisinde bilgisayarların kullanıcı adına kararlar alabilecek kadar zeki olacaklarını söylerken, günlük bilişimin bir "tam vücut deneyimi" olacağını ve Tom Cruise'un Minority Report'u (2002) içerisinde gözükenler gibi hareketleri kullanacağını söylemekteydi.



Ayrıca Coplin, chatbot'ların, çeşitli aktiviteler için gereken zamanı düşürmek adında daha da yaygınlaşmasını beklemekte.



Tabi ki Microsoft'un botları, dijital asistanları ve akıllı cihazları geliştirmek için aktif bir şekilde uğraştığı düşünülürse, firmanın yöneticilerinin de QWERTY klavyelerin yakında ortadan kalkmalarını beklemeleri o kadar da şaşırtıcı değil...



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