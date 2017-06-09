Kodların uzmanı Anıl Ateş

Tablet bilgisayarlar ve cep telefonları sayesinde artık bu işlemler daha da kolay bir hale gelmiş durumda

Tablet bilgisayarlar ve cep telefonları sayesinde artık bu işlemler daha da kolay bir hale gelmiş durumda. Özellikle internet alışverişi son zamanların en fazla yapılan işlemleri arasında yer alıyor. İnsanlar aradıkları ürünler kısa bir sürede ve ucuz fiyatlara internet üzerinden kolay bir şekilde alma şansına sahipler. Durum böyle olunca her yaştan insan bu sanal mağazalarda uzun zamanlar geçirmeye başladılar.



İnternetin bu kadar gelişmesi ile beraber bazı farklı sektörlerde oluşmaya başladı. Özellikle internet sitelerinin artması değişik mesleklerinde artık hayatımıza girmesine neden oldu. İnternet üzerinden ticaret yapan kişiler ya da alışveriş yapan kişiler bu sitelerin bazı kişiler tarafından yönetildiklerini biliyor. Bu siteyi yöneten kişilere de webmaster adı verilmekte. Webmaster alanında ise en çok dikkat çeken isimlerden bir tanesi Anıl Ateş. Özellikle kendini yazılım alanında geliştiren ve kısa süre içerisinde farklı yazılımları ile özgün çözümler sunmayı başaran yazılımcı, şu anda Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli isimlerden bir tanesi olarak görülmektedir.





Webmaster Olmak İsteyenlere Örnek Oldu



Daha önce hiç olmayan ama artık günümüzde sıkça ve sayısı giderek artan şekilde görülmeye başlayan webmaster, artık ticaret ve internet konusunda son derece aranan bir meslek olma yolunda ilerliyor. Son 10 yılı düşündüğünüz zaman bu kadar kısa bir süre içinde internetteki gelişimin ne kadar hızlı olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden gelecekteki uygulamalar ve planlar düşünüldüğü zaman bu mesleğin ne kadar daha önemli olacağı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden bu kişiler arasındaki iletişim de giderek önem kazanmaya başlamış durumda. Bu konuda birbirlerine yardımcı olmak adına açılmış bu platformda aranılan ve öğrenilmek istenen her bilgiye kısa bir süre içinde ulaşmanız mümkün hale gelmiş durumda. Bu yüzden sizlerde en kısa süre içinde bu kaynaklardan sonuna kadar yararlanmaya başlayarak e­ticaret hayatınıza yeni bir boyut getirmeyi başarabilirsiniz. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin en büyük idolü ise Anıl Ateş. Bu bakımdan yazılımcının kitapları ve eserleri de yüksek satışlara ulaşmış durumda.