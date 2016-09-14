Konsept Tasarım Nedir?

İç tasarımda konsept olguların önemi bir hayli büyüktür. Konsept demek belirli bir tür veya belirli bir tarza uygun şekilde tasarlamak demektir. Bu tasarımda herhangi bir tema seçilerek kullanılabileceği gibi, birkaç temanın belirli özellikleri de bu tasarım tipinde tercih edilebilirler. Konsept tasarım günümüzde özellikle kafelerde, restoranlarda ve bazı evlerde tercih edilebilmektedir. Bu tasarım sayesinde gerek evlerde gerekse de dış mekanlarda çok ilgi çekici bir tasarımın ve konseptin oluşturulması mümkün hale gelir. İç tasarımın en önemli olgularından birisi olan tasarım türünü özellikle günümüzde pek çok kafe, pub ve restoranda görebilirsiniz.

Konsept Tasarım Nasıl Uygulanır?

Tasarım bir evin veya bir dış mekanın kaliteli bir görünüme sahip olabilmesi için gerekli olan dokunuştur diyebiliriz. Eğer evinizde olmayı veya özellikle belirli bir kafe içerisinde olmayı pek çok yere tercih ediyorsanız, bunun en önemli nedenlerinden birisi iç tasarımdır. İç tasarımda belirli türler tercih etmek mümkün. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise konsept şekilde uygulanmış tasarımlardır. Umarız konsept tasarım ne demek sorusuna bu açıklamalarla cevap verebilmişizdir.

Bu tasarım türünü uygulayabilmek için, iç mimarlar öncelikle farklı konseptlere sahip mekanları incelerler. Daha sonra bu mekanlardan yeni uygulayacakları tasarıma yönelik bir fikir edinerek uygulamaya geçerler. Uygulamada kafenin veya evin boyutuna, duvarlarının şekline dikkat ettikleri gibi içerisinde kullanabilecekleri eşyalara yönelik de detaylı bir araştırma yaparlar. Bu sayede uygulama işleminin hem yaratıcı olması hem de mekanın yapısına uygun olması söz konusudur. Üstelik tasarımın oluşturulmasında ve konseptin belirlenmesinde, iç mimarlar mutlaka mekan sahibinin fikirlerine ve tasarım anlayışına göre de hareket ederler. Sonuç itibariyle hedef ziyaretçilerin olduğu kadar evin veya kafenin sahiplerinin beğenisini kazanmaktır.

Konsept Tasarım Örnekleri

Evinizin veya iş yerinizin tasarımında konsept tasarım örnekleri size pratik bir şeklide yol gösterebilir. İç mimarınıza doğrudan elinizde beğendiğiniz örneklerle giderek, yeni ve yaratıcı bir tasarım da bekleyebilirsiniz. Bu sayede iç mimarınıza ne tür tasarımları beğendiğinizi de göstermiş olursunuz. Bu bağlamda içinize sinen ve kaliteli örnekleri baz alan da bir tasarım elde edersiniz.

Örnekler sayesinde ayrıca en çok beğenilen kafe ve ev tasarımlarına da göz gezdirebilirsiniz. Farklı fikirler edinebilir, uygulamayı düşündüğünüz konsepte yeni unsurlar da ekleyebilirsiniz.

Konsept Tasarım Nerelerde Uygulanır?

Bu tür tasarımları hemen hemen her yerde uygulayabilirsiniz. İç mekanlarda uygulayabileceğiniz gibi dilerseniz dış mekanlarda da bu tasarımları uygulamanız mümkündür. Eğer bir mekanda konsept türde tasarımlar tercih ederseniz bu durumda konuklarınızın verdiğiniz hizmetlerden çok memnun kalması ve mekana tekrardan gelmek istemelerinin ihtimali oldukça yüksektir.

Evlerde bu tipte tasarımların tercih edilmesi halinde ise, gerek konuklarınız gerekse de siz evinizde geçirdiğiniz zamandan bir hayli mutlu olabilirsiniz. Evlerde ve iş yerlerinde bu tipte iç tasarımlar sadece kaliteli bir görünüm elde etmek amacıyla değil, aynı zamanda alanı iyi kullanmak amacıyla da tercih edilirler.

Konsept oda tasarımları sayesinde çocuklarınıza veya yatıya gelmek için evinizi ziyaret eden konuklarınıza da bambaşka bir dünya sunmanız da mümkündür. Tüm bunların başarılı iç tasarım sayesinde mümkün olduğunu söyleyebiliriz.