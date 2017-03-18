Konuşan, şarkı söyleyen, tablet kullanan robot

Geleceğin üretim sistemlerinin sergilendiği, WIN Eurasia Automation Fuarı’nda yer alan robotlar, sergiledikleri ilginç hünerleriyle katılımcıları adeta büyülüyor

Doğadaki canlıların teknolojiye uyarlanıp sanayi dünyası ile buluşturulduğu fuarda; insan kas yapısını taklit eden, konuşan, şarkı söyleyen, hareket eden, tablet kullanan robotlar en çok ilgi gören bölümlerden biri oldu.



Robotların yanısıra, IP numarasına sahip ve birbiriyle haberleşebilen elektronik komponentlerden, insansız taşıma ve depolama araçlarına kadar çeşitli yeniliklere rastlamak mümkün.





İmalat sanayinin kazandıran fuarı WIN EURASIA Automation 2017, 16 Mart 2017 tarihinde TÜYAP’ta ziyarete açıldı. 35 ülkeden 1336 firmanın bulunduğu fuar Otomasyon Eurasia (Endüstriyel Otomasyon), Hydraulic&Pneumatic Eurasia (Akışkan Gücü Teknolojileri), Electrotech Eurasia (Enerji, Elektrik ve Elektronik), ve CeMAT Eurasia (Taşıma, Depolama, İstifleme ve Lojistik) fuarları kapsamında geleceğin üretim sistemlerini bir araya getiriyor. Fuar, 19 Mart 2017 tarihine kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilir.





SADECE DEV FİRMALAR DEĞİL ÖĞRENCİLER DE BU FUARDA



Hem uluslararası hem Türk olmak üzere sektörün lider firmalarının ürünlerinin sergilendiği fuarda, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık’ın desteği ile Atılım Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri de tasarımlarını sergileme imkanı buldular.



Süleyman Demirel Üniversitesi kendi tasarımları olan 3 Boyutlu yazıcıları ile geleceğin teknoloji dünyasında yerlerini alacaklarını kanıtlıyor. Bu yazıcıların, müzik aletleri, inşaat mühendisliği, uçak-otomotiv sanayi, tıp sektörü gibi birçok sektörde üretim teknolojisinde devrim oluşturacak bir teknoloji olduğu belirtiliyor.



İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Teknolojileri Kulübü ise güneş enerjisi ile çalışan çim biçme makinesi ile fuarda yerlerini aldılar.



Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü “Volta” araç ile fuara katıldılar. TÜBİTAK özel ödülüne sahip olan araç, 20 kişilik Enerjist Takımı tarafından tasarlandı ve karbon fiber malzemeden üretildi. 70 bin TL’ye mal olan VoltaCar, 200 kg ağırlığa sahip ve 130 km’de 1 TL’lik yakıt harcıyor. Saatte 85 km hız yapabilen VoltaCar, tam dolu bir batarya ile 90-100 km yol gidebiliyor.