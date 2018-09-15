Kulaklık Modelleri ve Fiyatları

Kulaklık çeşitlerin yıllar önce orduların radyo sinyalini kontrol etmek amacı ile insan yaşantısına girmiş ve daha sonraki yıllarda MP 3 player ya da radyo gibi cihazların ses kalitesini yükseltmek amacı ile kullanılmaya başlanmıştır

Kulaklık çeşitlerin yıllar önce orduların radyo sinyalini kontrol etmek amacı ile insan yaşantısına girmiş ve daha sonraki yıllarda MP 3 player ya da radyo gibi cihazların ses kalitesini yükseltmek amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Küçük hoparlör yerleştirilerek iki kulağa takılan kulaklı modelleri zamanla şekil ve boyut değiştirerek bilgisayarlarda da kullanılmaya başlanmıştır.

En Yeni Kulaklık Modelleri

İster cep telefonlarınızda, ister bilgisayarlarınızda isterseniz de MP3 playerlerinizde kullanabileceğiniz kulaklık modelleri bulunmaktadır. Günümüzde piyasada en çok tercih edilen iki farklı tip kulaklı çeşitti vardır. Bunlardan birincisi bilgisayarlarda kullanılabilen geniş kulaklık modelleri, ikincisi de telefon ve MP3 playerli için uyumlu olan kulaklık modellerdir. Bilgisayarlar için özel tasarlanmış geniş kulaklıklar boyutlarını büyük olması nedeni ile daha yüksek ses kalitesine sahiptir. Bilgisayarlar için tasarlanan geniş kulaklık modellerini en büyük dezavantajı da büyük ebatlarda ve kolay taşınabilir olmamasıdır. Fiyat olarak da diğer modellerine göre biraz daha yüksek olmaktadır.

Kulaklık Fiyatları Nedir?