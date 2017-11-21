Bir firma, müşteri potansiyelini her daim üst seviye de tutmak için, reklamlarını, tanıtmalarını sürekli olarak profesyonel şekilde yapması gerekmektedir.

Bir firma, müşteri potansiyelini her daim üst seviye de tutmak için, reklamlarını, tanıtmalarını sürekli olarak profesyonel şekilde yapması gerekmektedir. Bunun için elbette ki ‘’ sosyal medya danışmanlığı ‘’ hizmeti bir hayli önemlidir. Aslında bundan önce, kurumsal web sitesine sahip olması temel şart olarak kabul edilmiştir. Hizmetlerinizden, satışa sunduğunuz ürünlerden, binlerce müşterinin tek seferde haberdar olması için,bilgilere ulaşmanız da çok önemli bir yere sahiptir. İlk olarak, bir web sitesi satın almanız, tasarım sürecinde de bir web tasarımcıdan destek almanız gerekmektedir.

Web tasarım hizmeti

Bu hizmeti, firmamız dahilinde alabileceğiniz gibi, yine diğer bilişim firmalarından da alabilmeniz mümkündür. Fakat, dikkat etmeniz gereken en önemli husus, sizlere hangi konularda hizmet verdiğidir. Sade, işlevsiz ve standart bir web sitesi tasarımı, kurumunuza maddi olarak bir değer kazandırmadığı gibi, kurumsal kimliğinizi de olumsuz yönde etkileyecektir. Bu sürecin önemi büyük olurken, site işleyişinin müşterilere uygun olması ve kullanılan yazı puntosuna kadar en ince ayrıntılar da göz önünde bulundurulmalıdır. Tabi ki ek olarak, kurumsal SEO hizmetleri hakkında hizmet verilmesi gerekiyor.

SEO paketlerinin içeriği

Sektörde rakip analizi, ziyaretçi analizi, meta analizler, anahtar kelime ve içerik desteği, içerik ve imaj analizi, arama motorlarına uyumluluk gibi tüm özelliklerin bulunması gerekmektedir. Ek olarak, site içi teknik analizlerin de yapılması gerekirken, olası bir hata olması halinde direkt olarak bilgi sahibi olarak, hatayı en kısa sürede en az zararla geri çevirmenin önemi büyüktür. Bu özelliklere dikkat etmek, seçimlerin doğruluğu adına büyük bir öneme sahiptir.