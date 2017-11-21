Web tasarım hizmeti
Bu hizmeti, firmamız dahilinde alabileceğiniz gibi, yine diğer bilişim firmalarından da alabilmeniz mümkündür. Fakat, dikkat etmeniz gereken en önemli husus, sizlere hangi konularda hizmet verdiğidir. Sade, işlevsiz ve standart bir web sitesi tasarımı, kurumunuza maddi olarak bir değer kazandırmadığı gibi, kurumsal kimliğinizi de olumsuz yönde etkileyecektir. Bu sürecin önemi büyük olurken, site işleyişinin müşterilere uygun olması ve kullanılan yazı puntosuna kadar en ince ayrıntılar da göz önünde bulundurulmalıdır. Tabi ki ek olarak, kurumsal SEO hizmetleri hakkında hizmet verilmesi gerekiyor.
SEO paketlerinin içeriği
Sektörde rakip analizi, ziyaretçi analizi, meta analizler, anahtar kelime ve içerik desteği, içerik ve imaj analizi, arama motorlarına uyumluluk gibi tüm özelliklerin bulunması gerekmektedir. Ek olarak, site içi teknik analizlerin de yapılması gerekirken, olası bir hata olması halinde direkt olarak bilgi sahibi olarak, hatayı en kısa sürede en az zararla geri çevirmenin önemi büyüktür. Bu özelliklere dikkat etmek, seçimlerin doğruluğu adına büyük bir öneme sahiptir.