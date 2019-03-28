İnternet hız kesmeden büyüyen bir mecradır.

Büyük ya da küçük tüm markalar bu mecrada var olmayı önemsemektedir. Bunun için kendi kurumsal kimliklerini en doğru şekilde yansıtan aynı zamanda, marka bilinirliğini arttırabilecek bir web sitesine ihtiyaç duyarlar. Bugün tüm markaların birer web sitesi olduğu için, şirketler, web sitelerinin tasarımı konusunda çok titizlik gösterirler. Kaliteli ve sektörüyle uyumlu bir web sitesi, markayı rakiplerinin önüne taşıyacaktır. Bu alanda yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren, toz.com.tr pek çok şirket için kurumsal web tasarım konusunda çözüm ortağı olmaktadır.

Kurumsal Kimlik Çalışması

Firma deneyimli ekibiyle, müşterileri için, kurumsal kimliklerini en doğru şekilde karakterize edecek çalışmalar yürütüyor. Kurumsal kimlik çalışmalarını hem kurum içi hem de kurum dışı olacak şekilde kapsamlı bir biçimde ele alan firma, müşterisi için en doğru stratejiyi geliştiriyor.

Kurum içi: Logo tasarımı, kartvizit, antetli kağıt, haberleşme formları, dosya tasarımı, dijital materyallerin tasarımı hep firma tarafından yapılmaktadır.

Kurum Dışı: Araç, broşür, katalog ve tanıtım materyalleri firma tarafından tasarlanır.

Web Hizmetleri

Web hizmetleri son derece farklı işlemleri içermektedir. Firma, tüm bu hizmetleri, gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Firmanın sunduğu web hizmetleri web tasarımı ile başlayan ve tüm süreci kapsayan hizmetler olarak öne çıkıyor.

Web tasarım ve yazılım

SEO

Sosyal Medya Yönetimi

Mobil Uygulama hizmeti

Bunların yanı sıra, firma müşterilerinin için digital ortamlardaki reklam süreçlerini de yönetmektedir.

Kaliteli Web Hizmetleri

Firma, uzun yıllardan bu yana sektörde olan ve her daim kendisini yenileyen bir firmadır. Bundan dolayı müşterilerin beklentilerine en doğru şekilde yanıt verebilmektedir. Yaptığı hizmetler için 1 yıl garanti sunan site, 7/24 müşteri hizmetleri ile sürekli müşterisinin yanında oluyor.