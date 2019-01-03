Laptop Seçiminde Kararsız Kalanlar İçin 5 İpucu

Laptop seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? İşlemci, ram veya ekran kartı gibi terimler hakkında bilgi sahibi misiniz? Ya da günümüzün tasarım ve teknoloji trendlerinden haberiniz var mı? Eğer bunlar hakkında bilgi sahibi değilseniz ve laptop seçimi konusunda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız korkmayın. 5 basit ve kısa ipucu sayesinde ihtiyacınız olan uygun fiyatlı laptopu kendiniz için kolay bir şekilde seçebilirsiniz.

1. İhtiyaçlarınızı belirleyin

Almak istediğiniz laptopun hangi özelliklere sahip olduğuna karar vermek için öncelikle laptopu ne amaçla kullanacağınızı belirlemelisiniz. Oyun için mi, iş için mi, yoksa ofis programları, internette gezinme veya mutlimedya aracı olarak kullanma gibi günlük işler için mi laptop ihtiyacınız olduğuna karar vermelisiniz. Bu sayede ürün gamını daraltarak daha rahat seçim yapabilirsiniz. Örneğin güçlü Lenovo Y530 oyun bilgisayarlarıyla dilediğiniz bütün oyunları üst seviye grafik ayarlarında oynayabilir, diğer profesyonel ve günlük işlerinizi de kolaylıkla yapabilirsiniz.

2. Ürünün teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olun

İşlemci, ram ve ekran kartı üçlüsü bir laptopun en önemli bileşenleridir. Cihazın çalışmasını sağlayan hayati organları bunlardır. Bu üçlü, laptop türüne göre inanılmaz büyük çeşitlilik gösterir. Güçlü iş, render ve oyun laptoplarından, düşük işlem gücüne sahip internette gezinmek, doküman oluşturmak ve okumak için kullanılan laptoplarına kadar birçok üründe farklı birçok bileşen kullanılır. Lenovo markası, her segmentte en kaliteli malzemeler ve bileşenler ile herkese hitap eden laptoplar üretir.

3. Bağlantı özelliklerine göz atmadan karar vermeyin

Bir laptopun diğer önemli bileşenleri bağlantı özellikleridir. Wi-fi, bluetooth gibi kablosuz bağlantı özellikleri yeni ve güçlü olan laptoplar her zaman daha çok tercih edilir. Ayrıca USB 3.0 gibi yeni USB teknolojilerine sahip laptoplar daha hızlı veri aktarımı yapabilmektedir. Bunun yanında thunderbolt gibi farklı bağlantı özelliklerine sahip laptopları da tercih edebilirsiniz.

4. Teknoloji sitelerinde ve forumlarda ürün hakkında içeriklere göz atın

Günümüzde internette hakkında bilgi bulamayacağınız herhangi bir şey yok. Buna teknolojik cihazlar da dahil. Satın almak istediğiniz laptopta karar kıldıysanız onun hakkında internette kısa bir araştırma yapabilirsiniz. Hatta videolar bile izleyebilirsiniz. Bu sayede ürünün bütün özelliklerini daha iyi öğrenebilir, istemediğiniz bir özellik olursa satın almadan önce öğrenmiş olursunuz. Böylelikle kendinize en uygun cihazı seçmeniz daha kolay olur.

5. Fiyat araştırması yapın

Satın almaya karar verilen bir ürüne kimse daha fazla para ödemeyi istemez. Bu nedenle eğer bir laptopun size göre olduğuna karar verdiyseniz ve onu satın almak istiyorsanız öncesinde kısa bir fiyat araştırması yapmanız daha iyi olur. Aynı ürünü daha uygun fiyata satın alabileceğiniz bir yer varsa bir diğerine fazla ücret ödemeyi istemezsiniz. Lenovo laptoplar, size ödemek isteyeceğiniz miktarda fiyatlar sunar. Bütçenize uygun bu cihazlar, aynı zamanda kalite ve performanstan asla ödün vermezler.

Her ihtiyaca ve bütçeye hitap eden Lenovo marka laptoplardan bu beş ipucu sayesinde kendinize en uygunu kolaylıkla seçebilirsiniz. Bütün laptop kategorilerinde ihtiyaçlara en uygun cihazları üreten Lenovo’nun ürünlerine MediaMarkt aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Lenovo laptop fiyatları için MediaMarkt’ın sitesine göz atabilirsiniz.