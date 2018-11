LFS Şahin, Doğan ve Jant Yamaları Ücretsiz İndirin

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte son 20 yılda birçok oyun online olarak oynanmaya başlamıştır. Özellikle araba yarışı oyunları insanların daha çok dikkati çekmekte ve insanlar oynamaktadır. Online oyunlar arasında en popüler olanı, live for speed oyunudur

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte son 20 yılda birçok oyun online olarak oynanmaya başlamıştır. Özellikle araba yarışı oyunları insanların daha çok dikkati çekmekte ve insanlar oynamaktadır. Online oyunlar arasında en popüler olanı, live for speed oyunudur. Oyun içerisinde birçok araba çeşidi bulunmaktadır. Lfs oyunu kullanıcılarına, istedikleri araba modeli için yama yüklemesi yapılmasına izin vermekte ve kullanıcılar yükledikleri yamalar sayesinde istedikleri arabalar ile yarışabilmektedir. Live for speed Tofaş yaması ile tüm Tofaş marka arabaların yamalarını yükleyebilmektedir. En iyi grafik özelliklerine sahip olan live for speed oyununda, asfaltta araç sesleri, rüzgar sesi, kuş sesleri gerçek bir efekt oluşturmaktadır. Oyunlarınızı farklı rota seçenekleri ile daha keyifli ve heyecanlı duruma getirebilirsiniz.



Lfs Yama Çeşitleri



Live for speed oyununda her kullanıcıya istediği yamayı seçme ve yükleme hakkı verilmektedir. Türk oyuncular daha çok live for speed Tofaş yaması yüklemesi yapmaktadır. Yama yüklemi bölümünden, araba modeline göre yama seçebilir ve ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz yama dosyaları, sıkıştırılmış arşiv dosyasıdır. .rar ya da .zip olarak indirilen dosyalar ilgili programlar ile dışarıya çıkartılır ve kurulumu yapılır. Kurulum yapmasını bilmeyen kullanıcılar, sitemizdeki yama kurulum videolarını izleyerek, aynı adımları takip ederek kurulumlarını gerçekleştirebilirler. Yama kurulumunu yaptıktan sonra, oyunları online olarak oynamaya başlamadan önce, tek kişilik oyunları oynayarak, oyunlar üzerinde tecrübe kazanmanız ve daha sonraki aşamalarda, gerçek yarışçılar ile yarışlar yapmanız önerilmektedir.

Live for speed şahin yaması oyun sitesinde, birden fazla seçenek ile kullanıcılara sunulmaktadır. Şahin yamaları arasında, İzmir şahin yaması, etiketli şahin yaması, spor şahin xr yaması, hella 89 şahin yaması, şahin s yaması, 89 şahin yaması, siyah şahin yaması çeşitleri bulunmaktadır. Şahin araba modelleri tutkunları yarış arabalarını kendi zevklerine göre oluşturabilmektedir.

Doğan slx modelleri, Tofaş grubunun yaşayan efsanesidir. live for speed doğan yaması ile oyunda, tüm yarışlarınızı kendi oluşturduğunuz Doğan slx aracınız ile yapabilirsiniz. Live for speed sitesine üye olduktan sonra oyun oynayabilmek ve kendi istediğiniz araç ile yarışabilmek için, yama bölümünden, seçtiğiniz arabaların yamalarını indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir. Yama yüklemesi yapıldıktan sonra, yüklediğiniz yama içerisinde bulunan araçlar üzerinde düzenleme yapabilirsiniz ve yarışa çıkabilirsiniz.

Live for speed oyununda, yarışmak için seçtiğiniz araçların donanımları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Kullanıcıların en çok yaptıkları değişiklikler, araç jant modelleridir. Live for speed Tofaş yaması arasında yer alan jant yamalarını da yükleyerek, zevkinize göre araç jantını değiştirebilir ve keyifli bir yarış yapabilirsiniz. Jant yamaları içerisinde, doğan slx 6 kollu jant, şahin jant kapağı, 3d şahin mızrak jant, Tofaş 5336 jant gibi seçenekler bulunmaktadır. Yama kurulumlarınızı, kurulum videosunu izleyerek sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.