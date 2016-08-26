Şimdilerde ise insanlar hemen hemen her yerde akıllı telefonlarını ve internetlerini dışarıda kullanıyorlar. Söz konusu bölgedeki en iyi restoranı, en iyi kafeyi, en iyi spor salonunu arıyorlar. Hal böyle olunca arama motoru sonuçlarının yerel olmaması da kullanıcıların karşısına çıkan sonuçların kullanışlı olmaması anlamına geliyordu. Bu noktada seo analizi yapan başarılı firmalar, seo nedir sorusunun içerisine lokal seo terimini de eklemek durumunda da kaldılar. Günümüzde arama motorları sonuçları lokal olacak şekilde sıralayabilme kapasitesine sahip. Bu noktada iş seo danışmanı olarak çalışan firmalara kalıyor. Alakalı sonuçların gösterilmesinde ve insanları bu sonuçlarla doğru seçimleri yapması sektörün gelişimini sağlamaya devam edecek.

Lokal Seo’ya Neden İhtiyaç Duyuldu?

Lokal seo ihtiyacı, insanların bulundukları bölgelerde o bölgeye özgü aramalar yapması ile başladı diyebiliriz. Normale bir kişi şehrin bilmediği belirli bir bölgesindeyken eskiden ya uzun uzun gezerek ya da birilerine sorarak aradığı şeyi buluyordu. Şimdilerde ise insanlar bilgiyi birbirlerine sormak yerine doğrudan arama motorlarına soruyorlar. Bu noktada Google haritalarda işaretlenmiş, bilgileri olan firmalar, lokantalar ve kafeler diğer kafelere ve işletmelere göre daha fazla talep görüyor. İnsanlar lokal halde diğer insanların fikirlerini inceliyor ve seçimlerini ona göre yapıyorlar. Üstelik onlar kendileri birebir bir kafenin özelliğini görmeseler dahi, farklı gözlerin sağladığı bilgilere de oldukça güveniyorlar diyebiliriz. İşte bu noktada seo çalışması büyük önem kazanıyor diyebiliriz.

Seo şirketleri bu noktada öncelikle, seo analizi yapıyorlar. Hangi anahtar kelimelerin hangi bölgelerde ne şekilde aramada kullanıldığını ve kullanım hacminin ne olduğunu belirliyorlar. Daha sonra bu kullanım hacmine göre bir firma için söz konusu çalışmaları yapıyorlar ve firmayı arama motorlarında lokal açıdan yükseltmeye çalışıyorlar. Örneğin, İstanbul Şişli semtinde bir bayan giyim mağazası düşünelim. Bu noktada kullanıcıların “Şişli giyim mağazası“ benzeri aramalar yapması oldukça doğaldır. Bu tür bir aramada daha pek çok versiyondan da bahsetmek mümkündür. Böylesi bir aramada, İstanbul’daki veya Türkiye’deki en fazla bayan giyim satışı yapan uluslararası çapta mağazaların arama sonuçlarına yansıtılması faydalı olmayacaktır. Bu noktada basitçe arama sonuçlarının hatalı geldiğini söylemek mümkündür.

Sonuç

İşte seo analizi ve seo hizmeti bu noktada oldukça mantıklı bir şekilde çözüm sunan sektör halini almaktadır. Seo7 gibi Lokal seo’nun önemini bilen ve bu alanda aktif bir şekilde hizmet veren firmaların, seo’nun ve arama motoru sonuçlarının şekillenmesinde büyük payı olduğunu söylemek de mümkün. Gelecekte herkes arama motorlarında aradığını bulabiliyor hale gelecek. Bu noktada arama motorlarının sağladığı hizmet kadar, arama motoru optimizasyonu şirketlerinin verdiği hizmetin de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü söz konusu şirketler seo analizi sonrası elde ettikleri sonuç çerçevesinde, arama sonuçlarını optimize ederler ve onlar da ortaya çıkan arama sonuçların çok büyük bir katkı sağlarlar.