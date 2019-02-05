Makine Üretiminde Son Teknoloji

Türkiye'de madencilik, inşaat işleri ve endüstri sektörleri büyük gelişmeler katetmektedir.

Bu gelişmelerinde kullanmış oldukları makine, insan gücü ve ekipmanlar büyük rol oynamaktadırlar. Her ülkede olduğu gibi sektörlere yönelik gelişmelere katkıda bulunan firmalar olduğu gibi Türkiye'de de bu sektörlerin gelişmesinde önemli rol oynayan, bu sektörleri ürettiği cihaz ve makinelerle destekleyen fabrikalar bulunmaktadırlar.

Sarı Çelik firması, endüstri, maden ve inşaat sektörü için üretmiş oldukları dik milli kırıcılar , seyyar kırıcılar, solarice tezgahı gibi makineler ile sektörlerin kaliteli işler çıkarmasına katkıda bulunmaktadırlar. 2001 yılında Bursa'da kurulmuş olan firma makine üretim sektöründe faaliyet göstermekte olan kaliteli bir firmadır. Özel dizayn edilmiş tüm makineler firmanın kendi dizayn ettiği ürünlerden olmaktadırlar. Firma ürünlerini tüm Türkiye'ye pazarladığı gibi uluslararası alanda da kaliteli çalışmalar yaptığı birçok ülke yer almakta ve üstün hizmet kalitesine sahip olmaktadırlar.

İnşaat, Maden Ve Endüstri Tesislerinde Makine Kullanımı

Sarı Çelik firması, makine üretimleriyle beğenilen ve tercih edilen bir firma olmaktadırlar. Üretimini yapmış oldukları tüm makineler üstün ve profesyönel ar ge çalışmalarının ürünleri olmaktadırlar. İnşaat şantiyelerinde yapılan kum eleme ve taş kırma gibi işleri daha kolay hale getirmek için üretmiş olduğu kırma, sabit, seyyar agrega tesisleri, eleme, stoklama, yıkama, yeraltı ve yerüstü dökme malzeme konveyörler firma tarafından üretilmekte ve hizmete sunulmaktadırlar. Özellikle dik milli kırıcılar ve seyyar kırıcılar gibi tüm makinelerinde kaliteyi benimsemektedirler. Firmanın diğer makineleri hakkında firma ile iletişime geçilebilmektedirler.

Makine Üretiminde Garantili Firma

Sarı Çelik firmasının üretmiş olduğu tüm makineler kalite standartlarına uygun olmaktadırlar. Her türlü belgeleri tam olan firmanın üretmiş olduğu ürünler ISO 9001, CE ve OHSAS 18001 kalite belgeleriyle tescillenmiş olmaktadırlar.

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