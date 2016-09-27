Avrupa’nın dikkat çeken mermer türlerinden biri olan Marmara Mermeri, son derece sağlam ve kırılgan olmayan yapısı ile ön plana çıkan bir mermer türüdür. Marmara adasında yoğun olarak çıkartılan mermerin özellikle döşeme, sütun ve kolon uygulamalarında kullanılması dikkat çekicidir. Aynı zaman da süsleme ve mutfak tezgahı gibi uygulamalarda da kullanılmaktadır.

Mermer Döşeme Sanılanın aksine Sıcak Mekanlar Yaratır

Mermer döşeme, ilk duyulduğu anda, soğuk bir hava vereceği düşünülse de aslında son derece sıcak bir malzemedir. Özellikle farklı renklerle yapılan uygulamalarla döşemede zenginlik yaratılabilir. Geniş karo uygulamalarıyla da dikkat çeken döşemeler renk tonlarının yanında mat ve parlak uygulamalarla da farklı efektler yaratabilir.

Kahverengi Mermer Sıcak Ve Canlı Yapıya Sahiptir

Sıcak renk grubunda yer alan kahverengi, beyaz ince damarlı yapısı ile mermer üzerinde son derece çarpıcı bir etki yaratır. Kahverengi mermer, mekanı bir anda bam başka bir havaya büründürür. Bu başkalaşımda en önemli rol, insan yapısının psikolojik olarak kahverengiyi sıcak ve samimi renk olarak kabul etmesinden dolayıdır. Mermer renkleri ve bu renklerin insan psikolojisine etkileri oldukça fazladır. Bu renkler hakkında detaylı bilgi almak için www.efendioglu.com.tr adresinden destek alabilirsiniz.