SpaceX’in kurucusu ve elektrikli araç üreten Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortaklarından olan, Güney Afrika doğumlu ünlü mucit ve girişimci Elon Musk, en erken 50 yıl içerisinde Mars’ta kendi kendine yetebilen bir koloni kurmayı planladıklarını açıkladı. Uluslararası Astronomi Kongresinde konuşan Musk, insanı ‘gezegenlerarası bir tür’ haline getirmek istediğini söyledi.



Mars biletinin kişi başı 200 bin dolar olacağını öngören Musk, maliyetin bu ücret seviyesine düşürülebilmesi için, halen üzerinde çalıştıkları ‘yeniden kullanılabilir roketler’ gibi bazı teknolojik gelişmelerin zorunlu olduğunu ifade etti.



SpaceX şirketi, hâlihazırda kullanılan Falcon roketlerinden çok daha güçlü olduğu ve farklı türde yakıt kullandığı ifade edilen Raptor roket motorunu kısa süre önce dünyaya tanıtmış, Mars seyahatinde kullanılacak bu gelişmiş roketin testleri, pazartesi günü başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.





“MARS'TA ÇALIŞACAK ÇOK FAZLA KİŞİYE İHTİYAÇ VAR



Mars’a gidecek uzay gemisinin 42 adet Raptor motorunu aynı anda kullanacağını açıklayan Musk, bazı motorların devre dışı kalması durumunda da geminin görevi başarıyla sürdürebilecek şekilde tasarlanacağını söyledi. İlk aşamada 100 yolcuyu eşyalarıyla birlikte Mars’a taşıyacak bir uzay gemisi inşa etmeyi amaçladıklarını bildiren Elon Musk, başlangıçta çok fazla kişinin Mars’a gitmeye hevesli olmayabileceğini, fakat yeni kurulacak kolonide çok fazla istihdam ihtiyacı olacağını ifade etti. Mars’ta, sıkıştırılmış atmosfere sahip kapalı alanlarda tarım mahsulü yetiştirileceğini de anlatan Musk, uzay gemisi seferlerinin devam edebilmesi adına daha fazla roket yakıtı üretebilmek için kaynak çıkarılmasının önemine işaret etti.





İLK İNSANLI MARS YOLCULUĞU 2024’TE



Mars’a ilk insansız yolculuğu 2018’de yapmak istediklerini söyleyen ünlü girişimci, 2024’te ilk insanın kızıl gezegene gönderilmesinin, 2025’te ise uzay gemisinin kızıl gezegene ulaşmasının planlandığını kaydetti. Elon Musk ayrıca, Dünya ve Mars’ın yörüngelerinin uzay aracı göndermeye ancak her 26 ayda bir uygun konuma gelmesinden dolayı, kendi kendine yetebilen ve ortalama bir milyon kişinin yaşayacağı koloniyi kurmanın 40 ila 100 yıl sürebileceğine işaret etti.



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