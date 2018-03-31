Meraklılar bu uygulamayı çok sevecek. Apple yasakladı ama...

Chatwatch uygulaması, WhatsApp'ta istediğiniz kişinin kimlerle konuştuğunu görmenizi sağlıyor. Apple tarafından yasaklanan uygulamanın geliştiricisi web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı

Meraklılar bu uygulamayı çok sevecek. Apple yasakladı ama...

Chatwatch isimli yeni bir uygulama, arkadaşlarınızın WhatsApp'ta kimlerle konuştuğunuzu görmesini sağlıyor. Apple tarafından yasaklanan uygulamanın geliştiricisi web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı.

WhatsApp'ın kullanıcıların çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmadıklarını gösteren özelliğinden faydalanan uygulama, isteyen herkesin arkadaşlarının WhatsApp'a ne sıklıkta girdiğini, her gün saat kaçta yattığını ve o an kimlerle konuştuğunu tahmin ediyor.

"SON GÖRÜLME" KAPATILSA DAHİ ÇALIŞIYOR

Kullanıcılar "Son görülme" özelliğini kapatsalar dahi çalışabilen Chatwatch isimli uygulama, detaylı tahminler ve veriler sunabilmek için 24 saate ihtiyaç duyuyor.

APPLE KISA SÜREDE YASAKLADI

Uygulama, App Store'da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı.

WEB SÜRÜMÜ YAYINLANACAK

Chatwatch'un geliştiricisi, uygulamalarının mağazadan neden kaldırıldığını bilmediklerini söylerken, web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı.

Etiketler; #whatsapp #chatwatch #apple
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