Messenger'da aynı anda 50 kişiyle konuşma imkanı

Facebook, Messenger grup video görüşme özelliğini iOS ve Android‘de kullanıcılarına sunmaya başladı

Video görüşme özelliğine yaklaşık 1,5 yıldır sahip olan Messenger, son güncellemeyle grup video sohbet özelliğini yayına aldı. FaceTime ve Skype, ikiden fazla kişinin dahil olabildiği video görüşme özelliğini daha önce kullanıcılarına sunmuştu.



Kullanıcı bir grup sohbetine girdikten veya yenisini başlattıktan sonra ekrandaki kamera butonuna dokunarak video sohbeti başlatabiliyor. Diğer kullanıcılar da video yayını yapan kullanıcıyı görüp sohbete dahil olabiliyor. Video sohbet grubuna 50 kişi katılabiliyor ama uygulama ekranında sadece 6 kişinin videosu yer alabiliyor. Ancak diğer katılımcılar ses, yaz, GIF animasyonu veya çıkartma göndererek sohbete dahil olabiliyor.



Yenilik kısa sürede tüm iOS ve Android Messenger kullanıcılarına gönderilecek.