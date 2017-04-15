Messenger'ın yükselişi durdurulamıyor

Facebook Messenger , 1,2 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Messenger ekibi bu önemli kilometre taşını, uygulamayı kullananlara kendi Facebook sayfası üzerinden teşekkür ederek kutladı.

Messenger’ın son birkaç ayda yaptığı yenilikler arasında grup video aramaları; etiketler, maskeler, çerçeveler ve efektlerin yer aldığı güçlü ve hızlı kamera ve hayatın her anının kolay ve eğlenceli bir şekilde paylaşılmasını sağlayan özellikler yer alıyor.Messenger, aynı zamanda grup sohbetlerini daha eğlenceli ve çekici hale getirmek üzere bir süre önce Mentions ve İfadeler’i de kullanıma sunmuştu. Messenger Lite ile de uygulamanın daha fazla ülkede kullanılabilmesini sağlayan Messenger, yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.