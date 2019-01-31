METADİAG Arıza Tespit

Metadiag ihtiyaç duyulan ağır vasıta, orta düzey araçlar ve binek araçlar ve iş makinalarında meydana gelen arızaları tespit etmeye yarayan cihazları yurt dışından ithal eden ve üreten bir firmadır.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Tekno Park’ta yer alan Metadiag Bilişim Teknoloji San. Ltd. Şti girişimci yapısı ile araştırma ve geliştirme ile otomotiv alanında ihtiyaç duyulan ağır vasıtası, orta düzey araçlar ve binek araçlar ve iş makinalarında meydana gelen arızaları tespit etmeye yarayan cihazları yurt dışından ithal eden ve üreten bir firmadır. Detaylı bilgi için metadiag.com. tr adresini ziyaret ediniz.

Metadiag firması olarak araç takip sistemleri başta olmak üzere arıza tespit cihazı, adblue çözümleri, büyük araçların devrilmesini önleyen sistemler, chip tunning motor beyni tamiri, araç sen sör sistemleri ve toplu taşıma araçlarında bulunan kara kutu çözümlerini profesyonel çalışma arkadaşlarımız ile yapmaktayız. Metadiag firması olarak ürün satış sonrası destek ve 1 yıl ürün garantisi vermekteyiz. Ayrıca kendi alanımızda Türkiye de bulunan en büyük kurumsal firması olarak bilinmekteyiz.

METADİAG Adblue İptali

Adblue sistemi Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 düzeyindeki otobüs, kamyon, tır, iş makinaları ve bazı binek araç türlerinde kullanılmaktadır.Adblue iptalinin birçok sebebi vardır. Metadiag firması olarak alanında uzman ekip arkadaşlarımız ile aracınızda bulunan adblue sistemini iptal ederek aracınızda yaşamış olduğunuz sorunlar giderilmektedir. Adblue sistemine sahip olan araçların markası ve modeline göre yapılacak olan işlemler de bunlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aracınızda bulunan adblue sistemi iptali aracınızı bir nevi baypas işlemi yaptırmış olacaksınız. Adblue sistemini aracınızdan çıkartılması sonucunda ise aracınızda her hangi bir sorun oluşmamaktadır. Adblue emulatorleri için ecuemulators.com sitesinde bulabilirsiniz.

Adblue İptali Hangi Şartlarda Yapılmalı?

Aracınızda bulunan adblue sisteminin iptali ise NOX sen sörü arızası, SCR ve DPF sistemlerinde yaşanan arızalar sonucunda iptali gerçekleştirilmelidir. Bu arızalar araçta yaşandığı takdirde aracınızda güç kaybı ve hızında hissedilir oranda düşme meydana gelmektedir. Bu sebepten dolayı aracınızda bulunan adblue sistemini iptalini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca bazı ülkelerde adblue sistemi araçlara zorunlu olmadığından dolayı uzun yolculuğa çıkan kişilerde adblue sisteminin sıvısını temin etmekte de oldukça zorlanacaklarından dolayı adblue sistemini iptal ettirmek uzun yol giden araç sahipleri için oldukça doğru bir karar olacaktır. Ayrıca adblue sistemini iptal ettirmeniz aracınızda herhangi bir soruna yol açmamaktadır.

Ayrıca firma bünyesinde bulunan arıza tespit cihazı satışları için arızatespitcihazlari.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.