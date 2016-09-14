Metin2 pvp oyununda her zaman savaş yaparak para kazanmak daha doğrusu EP veya yang kazanabilirsiniz ancak savaşmak eğlenceli iken bir süre sonra savaşmaya yeteri kadar güç bulamayacak ve artık ticarete atılması gerekecek ve savaş ticaret kadar kısa olmaz . Ticaret bir anda gerçekleşir ve savaşmak için hazırlık yapılmasını sağlamaktadır . Ticaret için de beceri kitapları en iyi satılabilecek eşyalardır ki beceri kitapları oyuncunun özelliklerini geliştirmesinde master yapmasını sağlamaktadır . Master seviyeleri sayesinde diğer oyunculara da göz dağı vereceksiniz . Bu durumda ticaret yapmak isteyenler illa beceri kitabı ile uğraşmak zorunda değil . Birçok eşyayı satıp ticaretten para kazanabilir . Metin2 pvp heyecanını http://www.lovamt2.com/ yaşamayı unutmayın!

Metin2 Pvp Serverler İtem Ticareti Yapabilirsiniz ?

İtem sayısı ne kadar fazla olduğunu biliyorsanız olacak ticaretin de metin2 pvp serverler de ne kadar büyük olduğunu tahmin edebilmelisiniz . Öncelikle itemlerden ticaret yapabileceğiniz ve çok para kazandıracak olan eşyalar hava kılıcı oluyor ki bu tür eşyalar için öncelikle biraz birikim yapmalı ardından ticarete başlamak gerek . Ardından hava kılıcı veya güçlü beden gibi itemler iyi ticaret ürünleridir ancak hemen alınıp ticarete başlanamaz . Bu gibi ticaret eşyaları stoklanmalı ve kat ve kat fazlasına satılabilir . Bu sayede zengin olabilirsiniz ancak ticaret yaptıkça asıl sırlara ulaşacak ve daha çok kazanmanın yollarını ticaret yaparak öğrenecek .

Pvp Serverler de Kemer Var Mı ?

İksirler oyuncuların gerek can gerekse yetenekleri için çok önemli oluyor ve bazen düello yaparken iksirleri doğru kullanmak savaşta daha üstün olmasını sağlar bu nedenle bol bol iksir almak isteyenler bir süre sonra envanterinde iksir yeri dolunca mecbur olarak kemer kullanmak istiyor ki kemer de diğer bir adı ile iksir deposu olarak görüldüğü için kemer sistemi oyuncuların en gözde özelliği haline geliyor . Bazı pvp serverler bu tür kemer sistemini gerektirmeyecek özellikler ekleyerek bu tür sistemleri devre dışı bırakabilir ancak oyuncu bu tür iksirleri iyi kullanıyorsa kullanmak isteyecek ve bu tür pvp serverler bolca bulunur .