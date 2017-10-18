'Mevcut Konum' Messenger'den sonra şimdi de Whatsapp'ta

Popüler uygulama WhatsApp, bundan sonra konumunuzu gerçek zamanlı olarak listenizdeki arkadaşlarınızla paylaşabilecek. Özelliğin ismi ise 'Mevcut Konum'. Facebook aynı özelliği Mayıs ayında Messenger uygulamasında kullanıcılarına sunmuştu

WhatsApp uygulaması, iOS ve Android için konumunuzu kişiler listenizdeki isimlerle gerçek zamanlı olarak paylaşabilecek. Bu açık sebebiyle çevrimiçi durumunuz, kiminle konuştuğunuzun görülmesine ve ne zaman yattığınızın öğrenilmesine dahi sebep olabilecek.



Popüler haberleşme uygulaması WhatsApp ciddi bir güvenlik açığı ile gündeme geldi. Bu açık sebebiyle çevrimiçi durumunuz, kiminle konuştuğunuzun görülmesine ve ne zaman yattığınızın öğrenilmesine sebep olabiliyor. Nasıl mı? WhatsApp bir yenilik daha yapıyor! WhatsApp açığı gizliliğinizi ihlal ediyor!



Yazılım mühendisi Rob Heaton keşfettiği yeni açık için sadece dört satır koddan oluşan bir Chrome uzantı…



Mevcut Konum paylaşma özelliği



WhatsApp’tan beklenen özellik

Aileniz ve arkadaşlarınızla mevcut konumunuzu paylaşmanızı sağlayan özellik, arkadaşlarınızla buluşurken, sevdiklerinize güvende olduğunuzu bildirirken veya yol durumunuzu paylaşırken oldukça işinize yarayacak. Kısacası özellik, insanlara nerede olduğunuzu bildirmek için basit ve güvenli bir yol sağlıyor.Uçtan uca şifrelenmiş özellik, mevcut konumunuzu kimlerle, ne kadar süreyle paylaşacağınızı da kontrol etmenizi sağlıyor. İstediğiniz an paylaşımı durdurmak veya paylaşım süresinin dolmasına izin vermek yeterli.WhatsApp ile mevcut konumunuzu paylaşmak için bir kişiyle veya grupla sohbet açıyorsunuz. Ardından “Ekle” düğmesindeki “Konum”un altında yer alan “Mevcut Konumu Paylaş” seçeneğini seçiyorsunuz. Paylaşım süresini seçtikten sonra göndere basmanız yeterli. Bu sayede sohbetteki her kişi gerçek zamanlı konumunuzu haritada görebilecek. Birden fazla kişinin mevcut konumunu bir grupta paylaşması durumunda ise tüm konumlar aynı haritada gözüküyor.Özellik sunucu taraflı bir güncelleme olduğu için uygulamada bir değişiklik yapmanız gerekmiyor.