Microsoft'tan yapay ses hamlesi

Microsoft'un son patentleri, ağ üzerinden konuşma yapanlar için değerli çözüm fikirlerini beraberinde getirebilir.

Geçtiğimiz haftalar içerisinde birçok ilginç Microsoft patenti gündemdeki yerini buldu. Buna Cortana için üçüncü taraf uygulamalarına sesli giriş desteği, insansız hava araçları ile ürün kargolama gibi birçok konuda patente imza atan yazılım devinin aldığı son patentler arasında iletişim sorunlarını çözmek adına geliştitilen ve yapay olarak konuşma seslerini oluşturabilen bir cihaz da bulunuyor.

VoIP (internet üzerinden ses aktarımı protokolü), genellikle kullanıcıların bir ağ üzerinden ses mesajları aracılığıyla iletişim kurmalarını sağlıyor. Bu protokolün birçok sebeple ses aktarımı konusunda başarısız olması mümkün, örneğin veri paketlerindeki bir kayıp veya ağ bağlantısında anlık bozulmalar, ses kalitesini oldukça olumsuz yönde etkileyebilen faktörler. Bu sorunların ağ bağlantısı kalitesinden kaynaklanması, VoIP üzerinden yürütülen çağrılardaki ses kalitesini geliştirmeyi oldukça güç kılıyor.

Microsoft ise bu yaklaşımın verimsiz olduğunun farkında ve bu sebeple yazılım devi bir cihaz konsepti geliştirerek cihazın sesli aramalarda ağ bağlantısı sorunlarını tespit edebilmesi sayesinde kaybolan veri paketlerinin yerini ses verilerinden yazıya dönüştürülen yazı tabanlı veri paketleri ile dolduruyor ve alıcı cihaz, verici cihaz tarafından gelen sesli verileri ekranında gösterebiliyor. Tüm bu işlemlerin gerçek zamanlı olarak yerine getirilebiliyor olması, alıcı cihazın sahibi olan kullanıcının kötü ağ koşullarında dahi VoIP protokolü üzerinden iletişim kurabilmesini sağlıyor.

Bir başka uygulama fikrine göre ise verici cihazın gönderdiği yazı tabanlı verilerin alıcı cihaz tarafından tekrar ses çıkışına yönlendirilmesi VoIP protokolünün kötü ağ bağlantısı koşullarında başvuracağı çare olabilir. Ancak alıcı cihaz tarafından yerine getirilmesi beklenen süreç "konuşma sentezi" olarak biliniyor ve alıcı cihazın sahibi olan kullanıcı, cihaz tarafından çevirilen yazı tabanlı veri paketlerini farklı bir ses kanalından alarak duyduğu sesin sentezlenmiş bir konuşma olduğunu fark edebiliyor.

İlginç olan nokta ise teoride bu iki konseptin video çıkışı için kullanılabiliyor olması. Örnek olarak bir cihaz tarafından yakalanan görüntü verileri sözü edilen diğer konseptlere benzer olarak bir cihazdan diğerine yazı tabanlı veri olarak aktarılabiliyor ve alıcı cihaz teoride bu verileri dekode ederek kullanıcıya sunuluyor.

Bu tür bir cihazın varlığı şüphesiz ki çoğu kullanıcı için oldukça iyi bir haber. Özellikle kötü ağ bağlantısı koşulları ile yaşayanlar için bu çözüm, birçok iletişim problemini de ortadan kaldırabilir. Ancak birçok heyecan verici patent metninde olduğu gibi bu konseptlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda da kesin bir bilgi bulunmuyor.