Minecraft Oyunundan Keyif Almaya Başlayın

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Bildiğiniz gibi minecraft Premium hesap bir lego dünyası olarak karşımıza çıkmış, dünyanın her yerinde milyonlarca kişi tarafından oynanmakta olan bir oyundur.

Oyuncak marketlerinde en çok satılan oyuncaklardan birisi olan legolar çocukların el becerilerini geliştirdikleri, kendi hayal dünyaları ile yapılar inşa edebildiği eğlendirici olduğu kadar da geliştirici bir oyuncaktır. Minecraft Premium çocukların sınırlı sayıda lego ile inşa edebildiği yapıları milyonlarca lego ile yapma imkanı sunmaktadır. Ayrıca, çeşitli karakterlerle eğlenceli hale getirilmiş ve çocukların tutku ile oynadıkları, saatlerce başından kalkamadıkları bir oyun ortaya çıkmıştır.

Evet minecraft çocukların hayal dünyalarını geliştirebildikleri, binalarına zarar verecek figürlerden korumaları için değişik stratejiler geliştirmek zorunda oldukları bir oyundur. Peki çocuklar üzerindeki etkisi nedir? Bu konuda uzmanlar ikiye ayrılmışlardır. Her iki görüşten de anlaşılan bir şey vardır ki o da çocuklar dijital dünyada bir oyun oynayacaklarsa minecraft kesinlikle bu oyunlardan birisi olmalıdır.

Eğer çocuklarınızın tableti, bilgisayarı ya da cep telefonları varsa çocukların oyun oynamalarına kesinlikle engel olamazsınız. Madem ki çocuklarınız oyun oynayacaklar onlara hem eğlenceli hem de faydalı oyunlara yönlendirmelisiniz. Minecraft kesinlikle böyle bir oyundur. Çocuklarınıza gönül rahatlığı ile oynama imkanı sunabilirsiniz.

Bazı velilerde paralı oyuna karşı bir ön yargı vardır. Neden parasızlar varken paralı oyun alayım ki diye düşünebilirsiniz. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Oyun uygulamaları maddi kazanç için geliştirilirler. Her uygulama yani oyun sahibi mutlaka para kazanmanın yollarını arar. Ya oyununu ücretli olarak satarlar ya da ücretsiz oyunları için reklam parası alarak reklam yayınlarlar. Bu reklamların türünün ne olduğu değil kimin ne kadar çok para verdiği önemlidir. Bu nedenle çocuğunuz ücretsiz oyun oynarken bazı reklamları izlemek zorunda kalır. Bunu belli bir süre kapatamaz ve o videoyu izlemeden oyununa devam edemez. Bu videoların bir çoğu da çocuklarınıza olumsuz etki oluşturabilecek videolardır. Peki çocuğunuzun bu zararlı videoları izlemek zorunda bırakılması mı yoksa ömrü boyunca 15 TL. vererek minecraft Premium hesap satın almanız mı? yorum sizin.

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