Modada yazıcı dönemi

Teknoloji tekstile de girdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü bünyesinde 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile giysi üretildi. LED ve fiber optik aydınlatma elemanlarıyla da birleştirilen giysi Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi'nde de tanıtıldı.

Nigar Nak - Proje yürütücülüğünü İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Arzu Vuruşkan ve İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun'un üstlendiği çalışmada, giysinin tasarımı ve 3 boyutlu modellemesi Araştırma Görevlisi Elif Tekcan tarafından yapıldı. İEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aşkar ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mert Kalaycı da giysinin aydınlatma uygulamaları ile birleştirilmesi konusunda destek sağladı.

120 parçadan oluşuyor

İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Arzu Vuruşkan, tasarımı meydana getiren 120 parçanın geliştirilen çeşitli bağlantı yöntemleri ile bir araya getirildiğini belirterek, "Birleşim noktalarının bir kısmı fiber optik kablolarla desteklendi. Bu şekilde aydınlatma elemanı olarak kullanılan fiber optiklere, yapısal bir işlev kazandırıldı" dedi.

Yeni malzemelerin ve teknolojilerin giysilere uygulanmasının moda tasarımının geleceği olarak görüldüğünü kaydeden Vuruşkan, şunları söyledi: "Üç boyutlu yazıcılar gibi yeni üretim teknikleri, geleneksel üretim teknikleri ile birleştirildiğinde, hayal gücünün sınırlarını zorlayacak tasarımlar yaratılabilir. Bu sebeple, gelecekte önemli bir yeri olduğu düşünülen üç boyutlu yazıcılar ile giysi tasarımı projesine başladık. Bu çalışma, devamı planlanan projenin ilk ürünüdür. Hazırlanan giysi, üç boyutlu yazıcı ile üretilmesinin yanı sıra, elektronik aksamlar ile de birleştirilmiştir. Bu açıdan bir ilk özelliği taşmaktadır. Özellikte "Endüstri 4.0", "IoT - Nesnelerin interneti" gibi kavramların tartışıldığı günümüzde, tüm dünyadaki gelişmelere uyum sağlamak ve bu gelişmeleri moda tasarım alanında da güncel projeler ile uygulamak adına, bu çalışmanın özgün olduğuna inanıyoruz."