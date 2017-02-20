Nokia 3310'a yeni görünüm

Bir zamanların efsane telefonu Nokia 3310 geri dönüyor. Telefonun yeni görüntüsü de ortaya çıktı
Cep telefonlarının ilk yayılmaya başladığı zamanlarda bir efsaneydi Nokia 3310. Ancak teknolojinin hızla gelişmesiyle ve akıllı telefonların çıkmasıyla diğer telefonlar gibi onun da pabucu dama atıldı.
Ancak akıllı telefonların şarjının uzun süre dayanmaması ve dayanıklı olmaması nedeniyle Nokia, efsane telefonu yine piyasaya sürme kararı aldı. Görüntüsünde biraz değişiklik yapan firma, yakında telefonu yeniden piyasaya sürecek.
Nokia 3310'un son haliyle ilgili bir görsel de internette dolanmaya başladı. Ancak görselin gerçek olup olmadığı kesinlik kazanmadı.