Nokia'nın piyasa hedefi

Geçtiğimiz günlerde Nokia 6 telefonları piyasaya çıktı. Bu gelişme Nokia tutkunlarını ve birçok telefon kullanıcısını oldukça memnun etti. Çünkü yeni Nokia telefon, hem kullanışlı ihtiyaçları karşılayan hem de hesaplı bir fiyatla satışa çıktı. Nokia firmasının daha doğrusu Nokia üreticisi HMD Global 2017 için ve devamında neler hedefliyor diye araştırdık ve teknoloji haberleri olarak elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmaya karar verdik.



HMD GLOBAL NOKİA 6 İLE BÜYÜK BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİL

HMD Global , Nokia 6 ile büyük beklenti içinde değil. Nokia’nın piyasaya sunulduğu andan itibaren her ne kadar yok satsa da, bu Nokia üreticisinin asıl hedefi değil. HMD Global, Nokia ile şu an piyasaları tartma aşamasında. Elbette ki ellerindeki tüm kozları teknoloji haber olarak duyduğumuz birçok firma gibi kullanmayacaklardır. Çağımızın moda hastalığını mutlaka onlarda kullanacaklar ve yeni versiyon telefonlarda daha farklı özelliklerle Nokia’nın albenisini arttıracaklar. Bu bilinen bir gerçek zaten Amerika tabanlı tüm kapitalist girişimler ve teknoloji ihracı yapan ülkeler bu politikayı yıllardır ısrarla sürdürüyor. Nokia hedef olarak kendine neyi seçti? Nokia’nın hedefi nedir? Sorusuna cevap almak istiyorsan lütfen okumaya devam et.



NOKİA PİYASALARDA 1 NUMARA OLMAK PEŞİNDE

Mobil haber yapanlara göre Nokia akıllı telefon piyasalarında 1 numara olmak peşinde. Bu gerçeği biraz daha iyi anlamak için cep telefonlarının çıktığı yıllarda Nokia’nın hâkimiyetine ve gücüne bakmak yeterlidir. Birbiri ardınca ve bir birinden mükemmel telefonlarla o yıllarda herkesi kendine hayran bırakmış ve vazgeçilmez olmuştu. İşte Nokia, ancak bu şekilde politikayla piyasalarda vazgeçilmez olmak zorunda hissediyor kendini. Zaten bunu hep yaptı. Her kesimden kullanıcının ve her ihtiyaca ayrı çözümler üreten telefonlarla piyasaları kasıp kavurmuştu, hatırlayınız.

Eğer Nokia gelirlerini ve HMD Global şirketi devamlılığını sürdürmek ve sermayesini katlamak istiyorsa küçük hedefleri kendine amaç edinmeyecektir. Ancak bu şekilde akıllı telefon piyasasında kalıcı ve vazgeçilmez olabilir ve satışlardan elde ettiği gelirde devamlılık sağlayabilir. Günümüzdeki akıllı telefonlara göz gezdirdiğimizde birinin diğerinden ahım şahım farklı bir yönü olmadığını kolayca görmek mümkün. Genel olarak üretilen her marka akıllı cep telefonu biri diğerinin koyası gibi. Nokia telefonunun HMD Global sermaye gücüyle bu alışılagelmiş durumu yıkması şiddetle muhtemel bir durum. Hesaplı ama işlev olarak ihtiyacı karşılayan ve iPhone ve de Samsung gibi telefonlardan geri kalmayan modellerle piyasalarda boy göstermek hedefinde.

Aslına bakarsanız Nokia’nın reklama ihtiyacı yoktur. Alıcısı ve hayranı sayısız bir şekilde Nokia adına yapılan her atılımı beklemekte ve desteklemektedir. Bu kadar beğenilen bir isme sahip olur ve ürettiğiniz telefon diğerlerinden geri kalmaz, üstüne üstelik ekonomik fiyatlarla piyasalarda satış yaparsanız elbette başka telefonlara yönelme ihtiyacı kalmaz.

Yakın zamanda Telefon piyasasının satış konusunda en büyük payına Nokia sahip olacaktır. Ayrıca birçok kullanıcının Vodafone internet ayarları yapmakta zorluk çektiğini bilen Nokia’dan Vodafone kullanıcıları bir yenilik görecek gibi görünüyor.