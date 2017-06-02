Öğrenciler İzmir'de robot yapacak

Türkiye'de üçüncü, İzmir'de ikinci kez yapılacak turnuvanın bu yılki teması "Sürdürülebilirlik İçin Robotlar" olacak. Öğrenciler, sürdürülebilir enerji üretimi ve çevreci kaynaklarla enerji üretimine yardımcı olacak robotlar ve projeler tasarlayacak

Bilim Kahramanları Derneği tarafından, İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatları'nın 2017 Türkiye Turnuvası, 3 Haziran'da fuarizmir'de gerçekleşecek. Dünyada 14 yıldır yapılan, 50'ye yakın ülkeden 22 bin takımın katıldığı Dünya Robot Olimpiyatları, Türkiye'de üçüncü kez; İzmir'de ise ikinci kez düzenlenecek. 14 farklı ilden 62 takımın katılımıyla gerçekleşecek turnuva; açık kategori gençler, açık kategori yıldızlar, kurallı kategori gençler, kurallı kategori yıldızlar ve futbol kategorilerinde düzenlenecek. Yaşları 10 ile 19 arasında değişen, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Ordu, Samsun, Tokat ve Yozgat illerinden gelecek yaklaşık 180 öğrenci eğlenceli bir gün geçirecek.



Gençlerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirebilecekleri ve ifade edebilecekleri bir ortam sağlamayı hedefleyen turnuvada, 125 öğretmen ve 50'ye yakın gönüllü görev alıyor. Katılımcılar, her yıl belirlenen tema hakkında araştırmalar yaparak, bu araştırmaların ışığında oyun masasındaki görevleri gerçekleştiren robotlar geliştiriyorlar. Bu yılın teması olan 'Sürdürülebilirlik İçin Robotlar' ile öğrenciler fikir üreterek problem çözme yeteneklerini geliştirecek.



Öğrenciler, tema kapsamında, sürdürülebilir enerji üretimi ve çevreci kaynaklarla enerji üretimine yardımcı olacak robotlar ve projeler tasarlayacak.



Katılımcılar robotlarıyla, oluşturulan alanlarda jeneratörlerinin ve güneş panellerinin uygun yerlere yerleştirilmesini hedefliyor. Karbon emisyonunun miktarını dengelemek için doğru tiplerdeki ağaçları da doğru alanlara dikmeye çalışacak öğrenciler böylece, maksimum enerji verimliliğini çevreyi koruyarak almanın örneklerini sunacak. 2017 Türkiye Turnuvası'nda her kategoride birincilik ödülünü alacak 5 takım, 10-12 Kasım 2017 tarihinde Kosta Rika'da düzenlenecek olan '14. Dünya Robot Olimpiyatı'na katılma hakkı elde edecek.