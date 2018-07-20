Örümcek Adam'ın eldiveni gerçek oldu

ABD Massachusetts Institute of Technology'deki (MIT) araştırmacılar, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonunda olduğu gibi, sıfır yer çekimi koşullarında daha kolay hareket edebilmeleri için örümcek adamdan esinlenerek yeni bir araç geliştirdi

Örümcek Adam'ın eldiveni gerçek oldu
20 Temmuz 2018 Cuma 09:58

Astronotlar, ağ atıcı adı verilen eldiven benzeri cihazla, yer çekimsiz ortamda yer değiştirmek için kendilerini istedikleri noktaya çekebiliyorlar.

MIT Media Lab Uzay Araştırma İnisiyatifi'ndeki sanat küratörü Xin Liu açıklamasında, “Mekanizma Örümcek Adam'ın ağ fırlatıcısına oldukça benziyor. Cihaz manyetik bir uçlu bir ip atıyor. Uç çelik bir panel ile temas ettiğinde, manyetik çekim nedeniyle ipi sabitliyor. Daha sonra cihaz, oltalardakine benzer bir sistemle ipi geri sarıyor, böylelikle astronotlar istedikleri yere sürükleniyor. Teknik olarak ağırlıksız olduğunuz için, bu kadar küçük bir cihazla bir kişiyi çekmek için çok fazla kuvvette de ihtiyaç olmuyor” dedi.

2017 yılında test denemelerinden görüntüler yayınlayan Massachusetts Institue of Technology ürünün piyasaya sürmeyi düşünmediklerini sadece uzay araştırmaları yapan kuruluşlarla araştırmalara devam edeceklerini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ağ atan eldiven #örümcek adam
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