Günümüz internet teknolojisinde %100 güvenli alışveriş hedefi ile üretilmiş, ödeme panelleriyle kart bilgileri paylaşmanıza gerek kalmadan para yatırabildiğiniz paykwik nedir, gelin birlikte inceleyelim.

Günümüz internet teknolojisinde %100 güvenli alışveriş hedefi ile üretilmiş, ödeme panelleriyle kart bilgileri paylaşmanıza gerek kalmadan para yatırabildiğiniz paykwik nedir, gelin birlikte inceleyelim. Paykwik kart 16 sayıdan oluşan, aldığınız kod ile sadece bir kere ödeme yapabildiğiniz ve bu sayede şahsi bilgilerinizi paylaşmaya ihtiyaç duymadığınız ödeme sistemine verilen genel addır. Aynı zamanda kişiye özel olarak üretilen para yatırma kodu olarak da düşünebilirsiniz.

Peki paykwik nedir ve neden tercih edilmelidir ? Paykwik kartın tercih edilme sebeplerinin en başında, son sistem teknoloji ile korunan ve kendini sürekli güncelleyen güvenlik sistemi gelmektedir. Rastgele tahmin edilemeyecek olan şifreleme sistemi ile paykwik kart çalınamaz ve paylaşılmadığı sürece başkası tarafından kullanılamaz. Üstelik çok basit bir kullanıma sahip olan paykwik ile dünya çapında 40 bin siteye ödeme yapılabilmektedir.

Satın almak istediğinizde bize ulaşıp, paykwik fiyatları içinden seçerek, karşılığı olan türk lirasını havale ile gönderip, bize bilgi vermeniz gerekmektedir. Bir sonraki aşama olan kontrol işleminden sonra, paykwik kart kodunuz size özel üretilip, mesaj ya da mail ile gönderilmektedir. Satın aldığınız kart kodunu bayi haricinde herhangi biri ile paylaşmadığınız sürece paykwik kartınız tam bir sene kullanım süresine sahiptir.

Paykwik nedir diye en kısa tanımıyla özetleyecek olursak; Kişiye özel olarak üretilen, kart bilgileri paylaşmadan ödeme yapabildiğiniz, tek kullanımlık para yatırma aracına paykwik kart denmektedir.

Paykwik nasıl kullanılır?

Paykwik kart satın aldım ve kullandığım hesabıma yüklemek istiyorum; Ancak ilk defa yapacağım bir işlem olduğu için paykwik nasıl kullanılır bir kılavuz arıyorum diyorsanız, size bu makalemiz ile adım adım eşlik edebiliriz. Paykwik nasıl kullanılır sorusunu cevaplamaya başlarken öncelikle size belirtmemiz gereken detay, havalenizden sonra size gelen 16 haneli kod ile yani paykwik kodu ile ödeme yapabileceğinizdir. Satın aldığınız paykwik kart kodunuzu sitenizde ödeme yap kısmına gelerek hesabınıza yüklemeniz gerekmektedir.

Tabi bu işlemi yapabilmek için sitenizde paykwik ile ödeme yap seçeneğinin olması gerektiğini yeniden hatırlatmamız gerekli.

Paykwik para çekme?

Paykwik kart genel olarak para yatırmak için kullanılıyor olsa da bu kart ile paykwik para çekme işlemi de yapabilmektesiniz. Bugüne kadar alışılmış olunan ve genellikle kullanılan sistem, paykwik fiyatlarından tutar seçip, havale yapıp, sonrasında gelen kodla yükleme olarak kullanılmaktaydı. Ancak aynı işlem, paykwik kodu satmak olarak adlandırılan bir seçeneği daha barındırmaktadır. İlk başta aktarılan satın almanın tam tersi olan bu sistemde, siz elinizde olan kodu satmak için tekrar bizimle iletişime geçmiş oluyorsunuz.

Bakiyenizde olan tutarın size aktarılmasını istediğiniz zaman, site ile irtibata geçip paykwik para çekme işlemi yapmak istediğinizi belirterek, size paykwik kod olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi kazandığınız paykwik kodunu satmak olarak da düşünebilirsiniz. Peki paykwik para çekme nedir ve nasıl yapılmaktadır ?

Bu noktada paykwik para çekme işlemini en kısa haliyle, kart kodunuz karşılığında size ödeme yapılması olarak aktarabiliriz.

Çektiğiniz paykwik kodunu nasıl satacağınızı merak ediyorsanız, yine paykwik satın almak gibi bir kaç adım ile tamamlayabiliyorsunuz. Önce sitenizden size gelen kart tutarını bize iletmeniz gerekiyor. Örnek olarak 100€ paykwik satmak istiyorum benzeri bir cümle yazabilirsiniz. Bu durumda müşteri hizmetlerimiz size güncel kur üzerinden alabileceği tutarı iletiyor, onayladığınız taktirde sizden kart kodunuzu alıyor ve kontrolünden sonra anlaştığınız tutarı anında hesabınıza gönderiyor. Kısacası paykwik satmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey paykwik para çekme işlemi için sitenizle görüşmek oluyor. Geri kalanlar ve en uygun kur için bize ulaşmanız yeterlidir.

Detaylı bilgi için : https://www.paykwikcartal.com