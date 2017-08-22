Peakment ile Seo Çalışmalarına Başlayın

SEO bir internet terimidir. Birçok insan SEO kullanarak web sitesini yükseltir ve canlı tutar. Eğer bir web siteniz varsa ve onunla büyük işler başarmak istiyorsanız, siz de SEO çalışmalarına başlayın.

bir internet terimidir. Birçok insan SEO kullanarak web sitesini yükseltir ve canlı tutar. Eğer bir web siteniz varsa ve onunla büyük işler başarmak istiyorsanız, siz deçalışmalarına başlayın.

Peakment ile SEO Nedir?

SEO kelimesinin açılımı, Search Engine Optimization'dır ve arama motoru optimizasyonu anlamına gelir. Site üzerinde, arama motoru sonuçlarının üst sıralarına çıkmak için yapılan çalışmalara verilen isimdir. Arama motorları, aramaları matematiksel bir algoritmayla gerçekleştirir. Web sitesi geliştiricileri de, web sitelerini bu algoritmaya dikkat ederek oluşturur. Bu sayede arama sonuçlarında üst seviyelere çıkan web sitesi, diğer sitelere göre daha fazla ziyaretçiye sahip olur ve bu da ekonomik olarak artı puan sağlar. Bu nedenle SEO uygulaması oldukça rağbet görmektedir.

SEO Çalışması Neden Gerek Duyarız?

Bir web sitesinin kalitesini belirleyen unsurlar vardır. Bunlar ziyaretçi sayısını arttırmak, sitenin marka bilinirliğini yükseltmek, reklam performansını iyileştirmek, site için belirlenen hedef kitlenin siteye olan güvenini sağlamak, kullanılan anahtar kelimeler ile siteyi üst sıralara taşımak, sitenin değerini korumaktır. İşte bunları sağlamak için SEO çalışması gerekmektedir.

SEO Çalışması Nasıl Yapılmalıdır?

SEO çalışmalar temel olarak üç aşamada gerçekleşir. Bunlar site içi ve site dışı SEO, Arama botlarına uygunluk ve ziyaretçi memnuniyetidir. Site içi optimizasyon, sitenin daha iyi olması için yapılan çalışmadır. Sitede içerik oluşturulurken kopya ya da çalıntı olmaması, yetersiz olmaması gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

Sitenin içeriği çok aranan ya da çok merak edilen başlıklara göre hazırlanmalıdır. Bu sayede daha fazla ziyaretçi kazanılabilir. Başlığın ilgi çekici olması ve site içi linkleme de site içi optimizasyonunda önemli çalışmalardır. Site dışı optimizasyon ise zararlı veya organik olmayan backlikleri web sitesinden uzak tutmak ve Robots.txt veya şifreleme ile botların siteye girişini engellememektir.

Web sitesinin arama botlarına uygunluğu da SEO için önemlidir. Web sitesinin kodlaması, hızı, yönlendirmeleri, mobil kullanılabilirliği gibi faktörler SEO'yu arttırır. Son olarak da ziyaretçi memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir. Bazı web sitelerinin tasarımı ve kolay kullanımı ziyaretçilerin daha çok o siteyi kullanmasını sağlıyor. Sizde web sitenizi zirveye taşımak istiyor başarılı bir şekilde üst sıralara çıkmak istiyorsanız http://Peakment.com ile SEO çalışmalarına hemen başlayın.