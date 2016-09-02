İ stanbul Pendik'te ikamet ediyorsunuz ve Arçelik servisi mi ar ı yorsunuz? En uygun ve en güvenilir hizmeti alabilece ğ iniz bir yetkili servis bulam ı yorsan ı z ve bu yaz ı y ı okuyorsan ı z sizlere müjdeli haberi verelim: Siz zaten bu alanda en iyi ve en güvenilir hizmeti veren firman ı n yaz ı s ı n ı okuyorsunuz. Pendik Arçelik servisi olarak alaca ğı n ı z garantili ve güvenceli hizmeti temin eder, sizlere en uygun fiyatlar ı sunar ı z. Peki ama biz kimiz ve ne gibi hizmet veriyoruz?



Pendik Arçelik Servis Avantajları

Pendik mü ş terilerimize verdi ğ imiz Arçelik servis imkan ı son derece kalite standartlar ı içerisinde olup, herkesi memnun edecek cinstendir. Bu konuda kendimize o kadar güveniyoruz ki alaca ğı n ı z hizmetin son derece profesyonel bir ş ekilde olaca ğı n ı garanti ediyoruz. Peki sizlere hangi imkanlar ı ve avantajlar ı sunuyoruz?

Pendik Arçelik servis olarak sizlere ayn ı gün içerisinde hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Verdi ğ imiz hizmetler son derece kaliteli olup, bir daha ayn ı ar ı zay ı tekrar etmeyecek niteliklere sahiptir. Personellerimizin her birinin güler yüzlü olmas ı , sizleri üzmeyecek ş ekilde çal ış malar ı en belirgin özelliklerimiz aras ı nda bulunmaktad ı r. Pendik Arçelik beyaz e ş ya servisi olarak sizlere sundu ğ umuz hizmetlerin s ı n ı r ı bulunmamaktad ı r. Kaliteli, güvenceli ve h ı zl ı bir i ş bitimi yapmaktay ı z. Yapt ığı m ı z i ş ler sonucunda sizlerden piyasan ı n en dü ş ük rakamlar ı n ı talep etmekteyiz. Bu konuda mü ş teri memnuniyetine son derece önem vermekteyiz. Mutlu mü ş teri potansiyelini daha da art ı rmak istedi ğ imizden dolay ı memnuniyetinizi ilke haline getirmi ş bir firma oldu ğ umuzu söylemekte yarar görüyoruz. Bu do ğ rultuda verdi ğ imiz hizmetler her zaman için sizleri mutlu edecektir. Arçelik ürünleriniz bizim onar ı m ve bak ı m çal ış malar ı m ı zdan sonra tekrar ayn ı ar ı zay ı yapmayacakt ı r. E ğ er tekrardan ayn ı ar ı za ba ş gösterirse bizler sizlere ücretsiz servis imkan ı vermekteyiz. Bu konuda garanti ve güvence veriyoruz.