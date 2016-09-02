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    • Pendik Arçelik Servisinin Avantajları

    İstanbul Pendik'te ikamet ediyorsunuz ve Arçelik servisi mi arıyorsunuz? En uygun ve en güvenilir hizmeti alabileceğiniz bir yetkili servis bulamıyorsanız ve bu yazıyı okuyorsanız sizlere müjdeli haberi verelim

    02 Eylül 2016 Cuma 15:04
    Pendik Arçelik Servisinin Avantajları

    İstanbul Pendik'te ikamet ediyorsunuz ve Arçelik servisi mi arıyorsunuz? En uygun ve en güvenilir hizmeti alabileceğiniz bir yetkili servis bulamıyorsanız ve bu yazıyı okuyorsanız sizlere müjdeli haberi verelim: Siz zaten bu alanda en iyi ve en güvenilir hizmeti veren firmanın yazısını okuyorsunuz. Pendik Arçelik servisi olarak alacağınız garantili ve güvenceli hizmeti temin eder, sizlere en uygun fiyatları sunarız. Peki ama biz kimiz ve ne gibi hizmet veriyoruz?


    Pendik Arçelik Servis Avantajları

    Pendik müşterilerimize verdiğimiz Arçelik servis imkanı son derece kalite standartları içerisinde olup, herkesi memnun edecek cinstendir. Bu konuda kendimize o kadar güveniyoruz ki alacağınız hizmetin son derece profesyonel bir şekilde olacağını garanti ediyoruz. Peki sizlere hangi imkanları ve avantajları sunuyoruz?

    1. Pendik Arçelik servis olarak sizlere aynı gün içerisinde hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

    2. Verdiğimiz hizmetler son derece kaliteli olup, bir daha aynı arızayı tekrar etmeyecek niteliklere sahiptir.

    3. Personellerimizin her birinin güler yüzlü olması, sizleri üzmeyecek şekilde çalışmaları en belirgin özelliklerimiz arasında bulunmaktadır.

    4. Pendik Arçelik beyaz eşya servisi olarak sizlere sunduğumuz hizmetlerin sınırı bulunmamaktadır. Kaliteli, güvenceli ve hızlı bir iş bitimi yapmaktayız.

    5. Yaptığımız işler sonucunda sizlerden piyasanın en düşük rakamlarını talep etmekteyiz. Bu konuda müşteri memnuniyetine son derece önem vermekteyiz.

    6. Mutlu müşteri potansiyelini daha da artırmak istediğimizden dolayı memnuniyetinizi ilke haline getirmiş bir firma olduğumuzu söylemekte yarar görüyoruz. Bu doğrultuda verdiğimiz hizmetler her zaman için sizleri mutlu edecektir.

    7. Arçelik ürünleriniz bizim onarım ve bakım çalışmalarımızdan sonra tekrar aynı arızayı yapmayacaktır. Eğer tekrardan aynı arıza baş gösterirse bizler sizlere ücretsiz servis imkanı vermekteyiz. Bu konuda garanti ve güvence veriyoruz.

    Pendik'te oturan müşterilerimize çok fazla dikkat ettiğimizi yukarıdaki maddelere bakarak rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer sizler de kaliteli, güvenli ve hızlı bir hizmet almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilir, istekleriniz doğrultusunda Arçelik ürünlerinizi tamir ettirebilirsiniz. Tamir aşamasından sonra ürünleriniz sorunsuz bir şekilde çalışacak ve işlevini yerine getireceklerdir. Bu konuda hiç bir kuşkunuz olmasın. Sizlere bir telefon kadar yakında olduğumuzu bildirir, herhangi bir arızada en güvenilir adres olduğumuzu garanti ederiz.  

    Pendik Arçelik Servis

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