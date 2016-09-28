Şirketler ve iş yerlerinde çalışan personelin giriş çıkışları, güvenlik sistemleri sayesinde denetlenebilmektedir. Bunun için özel olarak geliştirilmiş personel devam kontrol sistemleri kullanılması gereklidir.

Personel devam kontrol sistemleri ya da kısaltılmış adıyla pdks personellere dağıtılan kartlar, parmak izleri veya yüz şekilleri okuma gibi sistemler sayesinde, personel giriş çıkış saatleri dijital ortamlara kayıt edilebilmektedir.

Böylece personellerin saat kaçta gelip gittikleri kolay ve hızlı bir şekilde takip edilebilmektedir. Ayrıca personellerin hangi saatlerde yemek yediğini kontrol ve takip amaçlı geliştirilen yemekhane kontrol takip sistemi sayesinde de yemekhane giriş çıkışları takip edilebilmektedir.

Kartlı giriş sistemlerinde Kart Basma Saatleri dijital ortamlara kaydedildiği için takip edilmesi de oldukça kolay olmaktadır. İş yerlerinde güvenlik ve kontrol amaçlı bulundurulması gereken bu sistemleri, uygun fiyatlarla internetten satın almak mümkündür.

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