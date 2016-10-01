Akıllı telefon ve yeni akıllı saatlerde kullanılan kavisli bir yapı nedeni ile üreticilerin en çok sıkıntı çektiği nokta, batarya ve ya pil sorunuydu. Çünkü kavisli bir yapıya sahip cihazlara büyük batarya koymak pek mümkün değil. Sebebi ise batarya ve ya pillerin esnek bir yapıda olmadığı ve cihaz içerisine ancak düşük kapasiteli bataryaların koyulmasından kaynaklanılıyor.



Ancak Panasonic‘in geliştirmiş olduğu yeni pil ve ya bataryalar artık bu sorunu ortadan kaldıracak gibi görünmekte. Yeni piller esnek bir yapıya sahip geliyor.



Gelen bilgilere göre, Panasonic, geliştirdiği yeni lityum iyon pilleri istenildiği kadar bükülsün yine de şarjın %99‘unu hep koruyacağının sözünü verdikleri öğrenildi. Bunla sınırlı kalmayan marka, esnek pilde lamine kullanıldığını dış gövdenin sunmuş olduğu güvenli bir yapı olmasın nedeni ile şarj sıkıntısı asla olmadığı belirtildi.



Shiftdelete’in haberlerine göre Panasonic, geliştirdiği yeni lityum iyon pilin ne kadar kıvrılmış ve ya bükülürse bükülsün, içerisinde yer alan şarjın %99’unu koruyacağının sözünü veriyor.



Ancak bu teknoloji ile gelen esnek pili her cihazda hemen görmemiz mümkün değil, ayrıca Panasonic tarafınca üretilen piller 65mm x 40 mm boyutlarında ve en yüksek kapasite ise 60mAh böylelikle ilk olarak akıllı saatlerin kayışlarına takılacağı öğrenilirken, zaman içerisinde bu kapasiteler arttırılacak ve akıllı cihazlarda kullanılmaya başlanacak.



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