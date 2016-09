İnsanlar hayatlarının çeşitli dönemlerinde farklı ilgi alanlarına ve farklı alışkanlıklara sahip olabiliyor. Bunlardan bazıları kısa süreli bir heves gibi gelip geçerken, bazıları ise hayat boyu devam ediyor. Örneğin, oyuncaklara olan ilgi küçük çocuklarda çok yüksekken, daha sonra kayboluyor. Ancak gençlik yıllarında spora duyulan ilgi hayat boyu devam edebiliyor.



İlgi alanları veya alışkanlıklara fazla bağlanılması durumunda ise bunlar bir bağımlılık halini alabiliyor. Birçok çocuğu pençesine alan bilgisayar oyunları bağımlılığı bunun en tipik örneği. Hatta buna sigara veya alkol gibi kötü alışkanlıkları da örnek verebiliriz. Mobil teknolojilerin büyük bir gelişme gösterdiği ve hemen herkesin cebinde bir telefon ve yanında bir tablet bilgisayarın bulunduğu günümüzde ise mobil uygulamaların yarattığı bağımlılıktan hemen herkes nasibini almış durumda.



Mobil oyun bağımlılığının ilk örneğini Angry Birds ile görmüştük. Daha sonra Candy Crush ve benzeri oyunlar da bu etkinin bir benzerini yarattı. Günümüzde ise her ne kadar diğerlerinden çok daha farklı bir konsepte sahip olsa da, Pokemon GO dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin bir numaralı takıntısı haline geldi. Günümüzde artık hemen her gün cep telefonu önünde Pokemon yakalamaya çalışan birçok kişiyi görmek normal bir hal aldı. Hatta birçok ülkede bu çılgınlık öyle bir boyut aldı ki, Pokemon GO bazı ülkelerde güvenlik riski olarak kabul edildi, hatta birçok yerde yasaklandı. Maalesef Pokemon GO oynarken hayatını kaybeden oyuncuların da bulunduğunu buna eklememiz gerekiyor.



Bu takıntının hangi boyutlara geldiğini daha rahat kavrayabilmenizi sağlamak için birkaç rakam verelim: Oyun piyasaya sürüldükten sonra sadece bir hafta içerisinde 10 milyon indirme sayısına ulaşarak, hiçbir uygulamanın başaramadığını başarmış oldu. Hatta ilk üç saatte oyunun tam 1.3 milyon kişi tarafından indirilmesi gerçek anlamda şoke ediciydi. 31 Temmuz’da, daha uygulamanın piyasaya çıkmasının üzerinden bir ay geçmeden 100 milyon indirme sayısına ulaşan Pokemon GO, ilk ayıda geliştiricisine tam 206.5 milyon dolar gelir getirdi. Pokemon GO şu anda ilk ayda en çok indirilen uygulama ve ilk ayda en çok gelir getiren uygulama gibi kategoriler de dâhil olmak üzere tam beş tane Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduruyor.



Bağımlılıklardan söz etmişken, spora ilgi duyan ve bu ilgisinden biraz da para kazanmak isteyen kişilerin son zamanlarda bahis oynamaya yöneldiğini görüyoruz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, mobil teknolojilerin geliştiği ve dünyanın dört bir yanına yayıldığı günümüzde birçok kişi istediği an cep telefonundan bahis oynayabiliyor.



Tüm okuyuculara kötü bağımlılık ve alışkanlıklardan uzak, keyifli bir hayat diliyoruz!