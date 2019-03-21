PUBG Nedir?

Player Unknown Battle Grounds (Bilinmeyen Oyuncu Savaş Alanı) İngilizce kelimelerinin baş harfleri kullanılarak türetilmiş olan bir terimi ifade etmektedir. STEAM alanında erişime açıldığı andan bu yanan çok geniş ilgi ve merak uyandırmış olan bir oyundur.

Son dönemlerde oldukça popüler bir hale gelmiş olan PUBG Mobile , sanal bir strateji oyunudur. Player Unknown Battle Grounds (Bilinmeyen Oyuncu Savaş Alanı) İngilizce kelimelerinin baş harfleri kullanılarak türetilmiş olan bir terimi ifade etmektedir. STEAM alanında erişime açıldığı andan bu yanan çok geniş ilgi ve merak uyandırmış olan bir oyundur.

Uzunca bir dönemdir uzun çıkış isminin kısaltılması ile kullanılarak PUGB ismini almıştır. Başlangıçta oyunu sadece PC platformlarda STEAM üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Şu anda ise oyun geliştiricileri oyunun akıllı telefon, konsol ile tablet gibi farklı platformlar üzerinde de oynanabilmesi sağlanmıştır.

PUGB Temel Özellikleri

Oyunun temel özellikleri ise şu şekildedir;

PUGB’ de yer alan H1Z1 ile DAY-Z isimli oyun örnekleri, 2000 yılında Japonya’da yayınlanmış ve büyük ses getirmiş olan Battle Royale isimli filmden esinlenmiştir,

Oyuna esin kaynağı olan bir diğer sinema filmi ise kuşkusuz ABD yapımı olan Açlık Oyunları serileridir,

Hayatta kalma teması ile temel strateji anlayışlarının üstüne çıkılan oyunda, heyecan ve gerilim yakından hissediliyor,

Bu özellikleri ile giderek büyüyen bir ilgiye hitap eden oyunun ileri versiyon ve modları için hummalı bir çalışma mühendis ekibi, tarafından yürütülmektedir.

PUGB Sistem Gereksinimleri

Merakla beklenen PUGB isimli oyunu oynamak için sisteminizin sahip olması gereken asgari gereksinimler standartlar bulunmaktadır. Buna göre sistemin minimum düzeyde ihtiyaç duyduğu temel özellikler şu şekilde olmalıdır;

En az 64 bit işletim sistemi,

Windows 7 ve yukarısı işletim sistemi PC’ de kurulu olmalıdır,

INTEL Core i5-4430 sayılı işlemci ve yukarı seviye,

8 GB RAM

Yükleme yapılan alanda minimum 30 GB boş depolama alanı bulunmalıdır,

İnternet Bağlantısına oyunda ihtiyaç duyulmaktadır,

AMD Radeon R7 370 2GB / NVIDIA GeForce GTX 960 2GB Ekran kartı gereksinimi