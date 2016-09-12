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    • Pvp Serverler de Karakterlerin Özellikleri

    Pvp Serverler de Karakterlerin Özellikleri

    12 Eylül 2016 Pazartesi 23:43
    Pvp Serverler de Karakterlerin Özellikleri

    Pvp serverler kullanım alanı bir daire olarak düşünülürse bu dairenin yarısından daha fazlasını metin2 oyunu kapsıyor.Alan bakımından çok olması iyi ve kötü pvp serverlerin bir arada olmasından kaynaklanıyor.Kötü dediğimiz pvp serverler ise henüz gelişmemiş olanlardır.Yani oynanmayacak pvp serverler olarak düşünmeyiniz sadece popüler pvp serverler arasında henüz iyi kavramını hak edecek kadar gelişmemişlerdir ancak yenilik görmek isteyenlerde tabiri caiz olarak kötü denilen pvp serverler kullanabilirler.Pvp serverler kullanılan oyun karakterlerinde ekstra özellikler  görebilirsiniz ancak  karakter üzerindeki değişiklikler oyundaki tüm sistemin değişmesine neden olur.Eğer değişim sadece karakter üzerinde yapılıyorsa  , karakterin kullanacağı eşyalarda değiştirilmelidir aksi halde uyuşmazlık yaşanıp oyunda hatalar ortaya çıkabilir .Bu nedenle pek karakter özelliği değişikliği göremeyebilirsiniz ancak gördüğünüz de ise genelde kostüm değişiklikleri ve silah değişiklikleri yerine yeni silah eklentileri göreceksinizdir.Değişimlerin köklü olması kod yazmaya dayanıyor ki bunu yapabilecek fazla yayımcı yoktur.Kendi kodlaması ile hazırlanan sunucular sizin ilk tercihiniz olmalı ki yeni baştan yazılmış ele alınmış bir şarkı gibi olur o pvp server.Yeni baştan yazılan pvp serverleri bulmak için ne olduğu belirsiz siteler yerine : ‘http://www.pvp-serverlar.biz/‘’ sitesinde dolaşarak  hem zamandan tasarruf hem de oynayacağınız oyunun kalitesi yüksek olarak oynarsınız.

    Metin2 Pvp Serverler İle Oyunculuk

    Metin2 pvp serverler oynanmaya başlandığı günden bu yana oyuncu kitlesinde dalgalanma yaşanmaktadır.Ülkemiz içerisinde genelde okulların açık olduğu zamanlarda bu dalgalar aktif oyuncu kitlesi için düşük dalgalar yayarken okullar tatil olduğunda kendini sanal aleme bırakan oyuncuların sayısı artınca dalgalanmalar en üst seviyelerde yer alıyor.Metin2 pvp serverleri oynarken oyunculuk konuşur . Ne anlama geliyor ? Oyunculuk yani oyunu iyi oynayabilen bir kişiye en iyi teçhizatı verdiğiniz zaman bu teçhizatları nasıl kullanacağını çok iyi bildiğinden dolayı oyunculuğu sayesinde oyundaki hak ettiği yerini alacaktır.Aksi halde teçhizatı düşük olarak savaşa girdiğinde ne kadar iyi oynarsa oynasın kısa sürede mağlup olarak dönecektir.Metin2 pvp serverlere katılıyorsanız oyunculuğunuza güvenerek katılmalısınız aksi halde eşyalara güvenip katılmayı düşünüyorsanız aynı eşyalara sahip olan yüzlerce oyuncunun olduğunu unutmamalısınız.

    Anahtar Kelimeler: Pvp, Serverler, Karakterlerin, Özellikleri

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