Rcf Art 715 Mk4 Özellikleri ve Fiyatı

D sınıfı amplifikatör ile dizayn edilen Rcf Art 715 Mk4 hoparlör, yüksek performansı ile alanının en iyi ürünleri arasında yer alır.

D sınıfı amplifikatör ile dizayn edilen Rcf Art 715 Mk4 hoparlör, yüksek performansı ile alanının en iyi ürünleri arasında yer alır. Aktif hoparlör türünde imal edilen ürün, yeni jenerasyon modülleri ve neodimyum woofer tasarımlarıyla nitelik sağlıyor.

Driverları ile şahane performans sağlayan hoparlör, düşük frekans kontrolü ile muazzam bir deneyim sunar.

Rcf Art 715 Mk4 Tasarım Özellikleri

Faz kontrolünün profesyonel nitelikte sağlandığı hoparlör tasarımında, 1400 Watt çıkışlı amplifikatör senkronizasyonu uygulanmıştır. Hem eşitleme hem limitleme sağlayan sinyal işlemciler, DSP kontrol opsiyonu ile ultra performansların teminidir.

D Sınıfı amplifikatör, enerji verimliliği ve uzun süreli kullanımlarda dahi üstün konfor sağlar. Ters kubbeli tweeter tasarımları M şeklinde dizayn edilerek, bir yeniliğe imza atılmıştır.

Rcf Art 715 Mk4 hoparlör, XLR mikrofon girişleriyle ekstra seçkiler sunar. Profesyonel ses sistemlerinin en nitelikli ürünlerinden olan aktif ürün, in- out konnektörleri ile fonksiyon sunar.

Rcf Art 715 Mk4 Performans Özellikleri

Kabin tasarımının sağladığı sistemsel özelliklerin yanı sıra değiştirilebilir EQ modu ile dengeli ses sunumu sağlar. Flat ayarı ve opsiyonel bass unsurları ile en yüksek performansı elde edebilmenize olanak sağlar.

XLR konnektörler ve Boost modu ile stabil ayarlarda dahi sound sunumunun en dengeli formda yapılmasını sağlar. Line switch/ mic kombinasyonu ile farklı cihazlara bağlama opsiyonu sunulur. Giriş preampları hem swicth’e bağlanabilir opsiyonda, cihaz ile senkronize kullanım sağlar hem de mikrofona bağlama özelliği sunar.

Böylelikle empedans oranı daha yüksek cihazlarla da Line kullanım olanağı sunar. Hoparlör ses seviyesini ideal şekilde ayarlamaya olanak sağlayan Volume knob tasarımı ve durum ledleri, özenle tasarım edilen Rcf Art 715 Mk4 hoparlörün olağanüstü kapsamını sunar.

Rcf Art 715 Mk4 Teknik Özellikleri

Aktif hoparlör sınıfında dizayn edilen 715 Mk4 hoparlör, 1400 Watt sürücü sisteminde imal edilmiştir. 15 inç woofer kombini ve maksimum SPL oranında 130 dB oranıyla profesyonel ve teknik kapsam sağlar. Frekans aralığında 45 Hz - 20 kHz kullanılan üründe DSP yoktur.

Bluetooth opsiyonu ve plastik kasa tasarımı ile en nitelikli ürün seçkileri arasında yer alır. Mikrofon giriş seçeneği bulunan aktif hoparlör de ekolayzer yoktur. 19.6 kg olarak dizayn edilen profesyonel ses sistemi ebatları ise;

437 x 708 x 389 mm olarak imal edilmiştir.

Rcf Art 715 Mk4 Fiyatı

Profesyonel ses sistemleri dahilinde imal edilen Rcf hoparlör, kampanyalı fiyat seçeneği ile online menüde sunuluyor. Dijital satış sistemi avantajları ve indirimli seçenekleri ile online sipariş verebilirsiniz. 2 yıl garantili olarak satışa sunulan aktif hoparlör, şık tasarımı ile muazzam bir görünüm sunar.

Rcf Art 715 Mk4 aktif hoparlör, elektronik ödeme seçenekleri ile taksit avantajında sunuluyor. Hem yüksek kalite hem uygun fiyatlar ile profesyonel alanların en çok tercih edilen ekipmanları arasındadır.

Rcf Art 715 Mk4 Kullanım Avantajları

Class D amplifikatör tasarımı ile enerji verimliliği sağlayan Rcf Art 715 Mk4 hoparlör , kasa tasarımı ile oldukça sağlam ve dayanıklıdır. Filtre tasarımı ile ses çıkış kombinasyonunda muazzam açılar sunan hoparlör, hafif tasarımı ile rahat taşıma sağlar.