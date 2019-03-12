Rolling Roof Sistemlerin Faydaları Ve Özellikleri

Pratik kullanıma sahip olan bu sistemler, katlanabilir panellerden oluşmaktadır.

Çağımızda rolling roof sistemleri oldukça avantajlı bulunmaktadır. Pratik kullanıma sahip olan bu sistemler, katlanabilir panellerden oluşmaktadır. Bu paneller, üzeri açık olan her mekana rahatlıkla uygulanmaktadır. Panellerin istenilen açılarda ayarlanma özelliği mevcuttur. Bu sayede güneş ışığından yararlanma elde edilmektedir.

Rolling Roof Sisteminin Özellikleri

Rolling roof sistemleri, toplanma ve katlanma hareketlerini hızlı biçimde sunan sistemlerdir. Bu sistemlerin kolaylığı, benzeri diğer hiçbir sistemde bulunmamaktadır. Bu nedenle sıkça tercih edilmektedir.

Rolling roof sistemler, çatıdan havalandırma imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda uygulanan mekanda tavandan doğal güneş ışığı alınmasına yardım etmektedir. Bunu sağlarken sistem, gölgelendirme özelliğini yitirmez. Bu sistemler özel tasarımla üretilen profillerden oluşmaktadır. Profiller, yağmur, kar gibi olumsuz hava koşullarından korunmayı sağlar. Ancak bu etkenlere karşı yüksek dayanıklılık sunmaktadır.

Panellerin üzerinde elektrostatik fırın boya kullanılmıştır. Bu boyalar, dayanıklıdır. Kullanımdan bir süre sonra renk solması ve benzer olumsuz durumların yaşanması imkansızdır.



Rolling Roof Sistemlerin Avantajları



Bu sistemlerin birçok avantajı mevcuttur. Bunlar arasında öncelikle kolay montaj ve kullanım bulunmaktadır. Uygulanan mekanlara basitçe montajı yapılabilir. Ve uzun yıllar boyunca hiçbir soruna sebebiyet vermeden kullanılmaktadır. Bu avantajları göz önüne alındığında, fiyatları da hayli uygun bulunmaktadır.

Mekanların üst kısımlarının kapatılmasında yardımcı olan bu sistemler, paslanmaz nitelikte üretilmiştir. Dış ortamda maruz kaldığı yağmur gibi koşullar, ürünün paslanmasına etken değildir. Aynı zamanda şiddetli rüzgar gibi şartlara karşı da dayanıklıdır.

Sistemi oluşturan paneller, katlanma özelliğine sahiptir. Bu özellik, temizlik yönünden de kolaylık sunmaktadır. Dış mekanda sürekli biçimde toza maruz kalan bölümler, panelin katlanmasıyla içeriden temizlenebilir. Üstelik kir tutmama ve kolay temizlenme özellikleri bulunmaktadır.



Rolling Roof Sisteminin Kullanım Alanları



Bu sistemlerin kullanıldığı en yaygın alan, cafe ve restoran hizmeti sunan işletmelerdir. Bu tür işletmelerin bahçe ve dış mekan kısımlarında her hava koşulunda rahatlıkla hizmet edilme şansı sunmaktadır. Özellikle iç mekanlarda sigara içilme yasağının uygulanması, rolling roof sistemlerinin önem kazanmasını sağlamıştır.