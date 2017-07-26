Rüzgar Türbini Bıçakları Artık Kendini Onarabiliyor

Başarılı makine mühendisleri sayesinde, milyarlar tutan bu sorunlar artık yok oluyor. Çalışmaları yapan araştırmacılar, fiberglas tabakalardan kendilerine örnek hazırladılar. Sentetik organik kimyada kullanılmasıyla bilinen Grubbs’un katalizörü, epoksi reçenesiyle karıştırıldı. Elde edilen bu karışım, fiberglas tabakaların hepsine eşit olacak şekilde dağıtıldı ve gözlenmeye başlandı. Ayrıca epoksinin sertleşmesini sağlayan ve ‘’ iyileştirme maddesi’’ olarak bilinen madde, fiberglasın katmanlarındaki cam kılcal tüpler içerisinde kullanıldı.
Araştırmacılar yaptıkları bu fiberglaslar üzerinde kırılma testleri ve daha pek çok test gerçekleştirmiştir. Yapılan kırılma testleri sonrasında cam kılcal tüplerin içerisindeki iyileştirme maddesi, Grubbs’un katalizörü ile etkileşim içerisine giriyor. Bulunan epoksi maddesi sertleşerek, bıçağı tekrar yeniler ve onarır.
Kaynak: Teknoloji Haberleri