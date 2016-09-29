29 Eylül 2016 Perşembe
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    • Samsung Akıllı Telefonlar

    Samsung Akıllı Telefonlar

    29 Eylül 2016 Perşembe 09:36
    Samsung Akıllı Telefonlar

    Teknolojik gelişimin toplum üzerindeki en büyük etkisini kuşkusuz ki telefonlar bıraktı. Her geçen gün donanım ve yazılım olarak güncellenmekte olan telefonlar, piyasadaki birçok marka ile uzun süre ceplerimizi boşaltacak gibi duruyor. LG, Nokia, Lenovo ve samsung akıllı telefonlar gibi birçok markasının sunduğu yeni model cihazlar, dijital pazarlamada da kampanya fırsatları gibi avantajlarla en çok tercih edilen teknoloji ürünlerinin başında geliyor.

    Aile Eğlencesinin Vazgeçilmezi: LG4K Televizyonlar

    Birçok birey, yüksek çözünürlüklü LCD televizyonların piyasada yer almasıyla eski tüplü televizyonlarını bir kenara kaldırmış, bu teknolojinin getirdiği doyulmaz görsel kalitenin keyfine bırakmıştır. TV teknolojisi 720P, 1080P ve 2K derken şimdi de 4K teknolojisiyle dizi, maç ve sinema keyfini evlerimize kadar getiriyor. Kampanya avantajıyla sunulan en yeni lg 4k televizyonlar ile daha ekonomik fiyata keyifli bir seyre siz de sahip olun.

    Lenovo Akıllı Telefonlar

    Gelişen teknolojiyi ceplerinde arayanların en doğru adresi www.ereyon.com.tr web adresinde erişebileceğiniz yeni model lenovo akıllı telefonlar, size uygun taksit imkânıyla yer alıyor.

    Anahtar Kelimeler: Samsung, Akıllı, Telefonlar

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