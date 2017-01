Samsung'tan 2017'ye özel Galaxy A serisi

Teknoloji firması Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy A (2017) serisini tanıttı

Güney Kore merkezli şirketin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galaxy A dört farklı renk seçeneğinin yanı sıra kullanıcılarına farklı tasarım ve güçlü performans sunacak.



Yeni Galaxy A serisi 5,7 inçlik A7, 5,2 inçlik A5 ve 4,7 inç büyüklüğe sahip A3 modelleriyle piyasada olacak.



Galaxy A, metal çerçeve ile Samsung'un kendine has tasarımı olan üç boyutlu arka cam kapağı ile satışa sunulacak. Kamera ve "home" tuşu tasarımıyla, cihazın her zamankinden daha kusursuz olması, kullanım ve tutuş açısından da rahatlık kazandırması hedeflendi.



Yeni model, siyah, altın sarısı, mavi ve pembe renklerde satışa sunulacak.



Cihaza eklenen yeni bir teknik özellik ise geliştirilmiş 16 megapiksel ön ve arka kamera. Yeni seride hassas otomatik odak ile daha canlı ve net fotoğraf çekme, hatta ışığın az olduğu ortamda bile daha net öz çekim (selfie) imkanı bulunuyor.



Galaxy A'da genişletilmiş hafıza da kullanıcılara sunulan bir başka özellik olarak dikkati çekiyor. MicroSD desteğiyle cihazın hafızası 256 gigabyte'a kadar yükseltilebiliyor. Cihazın, hızlı şarj özelliği de bulunuyor.



Samsung'un yeni akıllı telefonu, su ve tozun yanı sıra yağmur, ter ve kuma karşı da dayanıklı olacak.



Seri ilk önce Rusya'da satışa sunulacak, daha sonra küresel pazara yayılacak.



Şirketin Mobil İletişim İşlerinden Sorumlu Başkanı DJ Koh, yeni modele ilişkin, "Samsung olarak, her zaman müşterilerimizin piyasadaki en gelişmiş ürünlere sahip olmalarına gayret gösteriyoruz. En yeni Galaxy A serisi de bunun kanıtı." değerlendirmesinde bulundu.