Galaxy Note 7 duyurulduğunda, Samsung'un elinde muhteşem bir galip daha var gibi gözüküyordu. Cihaz, sunulduğu andan itibaren mükemmel yorumlar aldı ve hızlı bir şekilde 2016'nın en iyi telefonu olarak görülmeye başladı. Ancak Samsung'un bir batarya hücresi sorununu doğrulaması, satışları durdurması ve ürünü geri çağırması ile beraber her şey tersine döndü. O andan itibaren firmanın piyasa ve marka değeri ciddi hasar aldı. Artık Samsung yeni ve güvenli bataryalar ile Galaxy Note 7'yi dağıtmaya başlasa bile bütün müşterilerin bu telefona güvenebileceğini söylemek mümkün değil. Bu yüzden de analistler Note 7 satışları hakkındaki tahminlerini yeniden gözden geçirmekteler.



BayStreet Research tarafından yayımlanan bir raporda belirtilene göre Galaxy Note 7, geçtiğimiz ay mükemmel bir başlangıç yapmıştı ve satışlar bir önceki ürününe göre %25 daha fazla gözüküyordu. O sıralarda analistler bu telefonun, bu yılın ikinci çeyreğindeki Samsung'un rekor sonucunda büyük bir pay oynayan Galaxy S7 kadar iyi bir performans gösterebileceğini düşünmekteydiler.



Ancak durum artık böyle değil ve analistler Galaxy Note 7 satışları hakkındaki görüşlerini tazelemiş durumdalar. Yeni tahminlere göre Note 7, Galaxy Note 5'in geçtiğimiz yıl yaptığı satışın sadece %60'ını yapabilir. Ayrıca raporun eklediğine göre "en iyi senaryo, bu durum bir otomobil geri çağrısına denktir ve yeni/yenilenmiş ürünün daha öncekine göre daha güvenli gözükmesi ile hızlı bir şekilde unutulur. En kötü senaryoda ise bu Apple Maps veya Siri'nin kalitesi gibi hatırlanır ve tüketiciler tarafından unutulması çok zor olur."



Eğer durum bu olursa, Galaxy Note 7'nin Samsung için çok pahalıya patlayan bir cihaz olacağı söylenebilir. Yeni bir raporda belirtilene göre Samsung, iPhone 7'nin önüne geçmek için Galaxy Note 7'yi hızlandırmıştı ve bu, durumu daha da kötü bir hale getirdi. Eğer Galaxy Note 7 tam potansiyelini karşılayamazsa bunun üzücü olacağı kesin ancak geçtiğimiz haftaların olayları karşısında Samsung'un müşterilerini Galaxy Note 7'ye ikinci bir şans vermek için ikna etmesi oldukça zor olacaktır. (chip online)



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